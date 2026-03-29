Trofej i veliki skok na ATP listi za Hamada Međedovića!

Izvor: Ibrahim Ezzat/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski teniser Hamad Međedović osvojio je čelendžer u Napulju, pošto je u finalu savladao Nijemca Danijela Altmajera rezultatom 6:2, 6:4. Ono što raduje je nivo tenisa koji je Srbin pokazao na turniru u Italiji, a ovaj trofej donijeće mu povratak među Top 100.

Hamad je prije pobjede bio na 115. poziciji, ali će od ponedjeljka biti 80. teniser na planeti. Njegov najbolji plasman je bio 57. pozicija i nadamo se da je ovo naznaka njegovih boljih igara.

Međedović je u prvom setu ekspresno stekao dva brejka prednosti, što je za Nijemca bilo nenadoknadivo. Nešto ravnopravnija borba je bila u nastavku, gledali smo razmenu brejkova, ali Hamad uspijeva da prelomi meč u 9. gemu i na kraju ubjedljivo slavi.

Inače, Međedović je propustio "američku turneju" zbog velikog propusta, pošto nije uspio da dobije vizu. Tako je ostao bez učešća u Indijan Velsu i Majamiju, ali mu je očigledno prijao povratak na čelendžer nivo.

Srbina sada čeka izazov iz serije 250 u Marakešu, gdje će mu prvi rival biti Vit Kopriva.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!