Međedović pokazao karakter: Preokret za pobjedu i plasman u osminu finala

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u osminu finala turnira u Barseloni.

Hamad Međedović u osmini finala u Barseloni

Srpski teniser Hamad Međedović u šesnaestini finala ATP 500 u Barseloni pobijedio je Argentinca Marka Trunđelitija 2:0 (7:5, 6:4). Srbin je slavio poslije sat i 30 minuta borbe i nakon što je znatno bolje izgledao u drugom setu.

Međedović je prvom setu pokazao karakter, pa je poslije zaostatka od 4:1 uspeo da dođe do brejka, u vrlo zahtjevnom gemu. Imao je Hamad 40:0, ali Argentinac nije želio da odustane, stigao je do izjednačenja, potom i prednosti, ali je Međedović hrabro sasjekao rivala. Vratio je izjednačenje, a potom kroz prednost došao do brejka. Igralo se u nastavku gem za gem, a onda je uslijedio još jedan brejk i potom potvrda istog za vođstvo u prvom setu.

U drugom setu je Hamad izgledao mnogo spremnije. Poslije razmjene gemova, odmah je napao rivala i izborio brejk za 2:1. Igralo se u nastavku gem za gem, ali je prednost stečena u ranom periodu drugog seta pomogla Srbinu da ostane favorit do kraja i slavi.

Međedović će u osmini finala igrati protiv boljeg iz meča između Aleksa de Minora iz Australije i Sebastijana Ofnera iz Austrije, koji je na programu u utorak od 11 časova.

