Hamadov krik poslije pobjede karijere: Evo šta će mu sve donijeti

Autor Dragan Šutvić
Hamad Međedović pobjedom protiv Aleksa De Minora srušio najbolje rangiranog rivala u karijeri. Evo šta će sve dobiti od tog trijumfa.

Srpski teniser Hamad Međedović ostvario je veliku pobjedu na turniru u Barseloni protiv Australijanca Aleksa De Minora (6:3, 6:4) i ušao u četvrtfinale, u kojem će igrati protiv Nuna Boržeša iz Portugala. Ovaj trijumf će mu donijeti skok od devet mjesta na ATP listi, korak ka potencijalnom meču protiv Karlosa Alkaraza u Barsi, a povrh toga i 100 ATP poena i zaradu od 78.950 evra.

U drugom međusobnom meču protiv De Minora, sedmoplasiranog igrača svijeta i četvrtfinaliste svih grend slemova, Međedović mu se osvetio za poraz na Australijan openu ranije ove sezone i potvrdio mu prija španska šljaka. Pogledajte kako je Hamad proslavio jednu od najvećih pobeda u karijeri, koja je potvrdila da ovaj 22-godišnjak ima mnogo toga da pruži u ovoj i narednim sezonama:

Iako je u ranoj karijeri pobijedio i grend slem šampiona Danila Medvedeva. u Marseju prošle godine, nikad nije pobijedio bolje rangiranog igrača od De Minora, koji je trenutno sedmi. Rus je u navedenom meču bio osmoplasirani.

Međedović će poslije ove pobjede i plasmana u četvrfinale skočiti za devet mjesta na ATP listi i čeka ga 79. pozicija od ponedjeljka, s tim da može da je dodatno popravi ako bude savladao Boržeša, trenutno 52. igrača svijeta. U slučaju da pobijedi i  Portugalca, Međedović bi u polufinalu mogao da igra protiv Karlosa Alkaraza, koji je u istom dijelu "kostura" i čeka ga meč 2. kola protiv Čeha Tomaša Mahača.

Povrh toga, ako uđe u polufinale, zaradiće 151.150 evra i 200 ATP bodova. 

