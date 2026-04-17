Hamad saznao ko mu stoji na putu do finala: Prvi put u karijeri će igrati protiv Rusa

Hamad Međedović igraće protiv Andreja Rubljova u polufinalu turnira u Barseloni. Biće to njihov prvi međusobni okršaj.

Hamad Međedović saznao je ime protivnika u polufinalu turnira u Barseloni. Za prolazak u finale moraće da preskoči Andreja Rubljova. Ruski teniser je bez previše problema izašao na kraj sa Tomasom Mahačem (Češka) 6:4, 6:3.

Zanimljivo je i da će ovo biti prvi međusobni okršaj srpskog i ruskog tenisera. Nikada do sada nisu "ukrstili rekete", pa će biti interesantno vidjeti i kako će se završiti njihov prvi okršaj. Dobra vijest je da je Hamad u dobroj formi.

Međedović je na ovom turniru izbacio i sedmog tenisera svijeta i trećeg favorita na takmičenju Aleksa de Minora, pa je savladao Nuna Boržeša. Rubljov je krenuo od Marijana Navonea (Argentina), pa je dobio Lorenca Sonega (Italija) i sada i Mahača. Jasno je da će Rus imati ulogu favorita u tom meču, ali je isto tako Međedović pokazao da umije da igra protiv favorizovanih igrača...