Hamad Međedović poveo, pa se raspao u meču karijere: Ništa od finala Barselone za srpskog takmičara

Srpski teniser nije uspio da napravi novo iznenađenje.

Nije uspio Hamad Međedović! U meču karijere poveo je protiv Andreja Rubljova u polufinalu Barselone, ali je na kraju izgubio sa 3:6, 6:2, 6:2. Savladala ga je nervoza i nije imao snage da kontroliše temperament, pa je na kraju ostao bez finala.

Počelo je sa brejk loptama sa obje strane koje su i Hamad i Rubljov odbranili, a onda je u šestom gemu dobio šansu Međedović i iskoristio je. To je bilo dovooljno za 6:3 u prvom setu i vođstvo.

U drugom setu Hamad je postojao samo do brejka za 3:1. Do tada je igrao dobro, a onda ga je savladala nervoza i na kraju je Rus rutinski sa 6:2 i dva brejka izjednačio. U odlučujućem setu Međedović je opet bio vidno nervozan i svađao se sa sudijom meča i ta nervoza je presudila da Rus na kraju opet uzme dva brejka i prođe u finale.