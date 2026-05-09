Prva teniserka svijeta stala u Rimu: Sabalenka tražila pomoć zbog povrede, pa ispala

Arina Sabalenka završila je takmičenje u Rimu.

Tiziana FABI / AFP / Profimedia

Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka ispala je u trećem kolu Rima pošto je Rumunka Sorana Kirstea bila bolja 2:1 (2:6, 6:3, 7:5). Iskusna Kirstea, koja ima 36 godina, iskoristila je nešto lošiji nalet Sabalenke i tako se plasirala u osminu finala mastersa u Italiji.

Sabalenka je krenula munjevito protiv 27. igračice svijeta, trebalo joj je 34 minuta da dođe do ubjedljivih 6:2, ali se gotovo u svakom gemu vodila velika borba, pa je već tad bilo jasno da jedna loptica može odlučiti mnogo. Ipak, Bjeloruskinja je nastavila jako, povela 2:0, ali se Rumunka nije dala omesti.

Kirstea je stigla do brejka i izjednačenja, pa iako su rivalke ponovo razmijenile brejkove, Rumunka je u nastavku bila ubjedljivija, a za izjednačenje u setovima prvoj igračici svijeta čak nije dozvolila nijedan poen za 6:3. U trećem i odlučujućem setu se vodila velika borba, a čini se da je brejk Rumunke za vođstvo od 3:2 bio taj koji je poremetio Sabalenku. Igrao se na razliku, a 27. igračica svijeta je poslije tri prilike za vođstvo u četvrtoj uspela da slomi Beloruskinju.

Ono što je navijače posebno uplašilo jeste činjenica da je Arina Sabalenka tražila medicinski tajm-aut u trećem setu. Čini se da je u pitanju povreda leđa, ali nije sasvim jasno da li je u pitanju ozbiljan problem i nešto što će najbolju na svijetu mučiti i u narednom periodu.

