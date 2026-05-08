"Unakazila se": Da li je Arina Sabalenka pretjerala s filerima u usnama?

Autor Goran Arbutina
Arina Sabalenka, teniserka i modna ikona, privlači pažnju zbog izgleda. Da li su njeni fileri u usnama prešli granicu dobrog ukusa?

Arina Sabalenka na udaru kritika zbog napumpanih usana Izvor: Insidefoto / Sipa USA / Profimedia

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka privlači veliku pažnju medija u posljednjih nekoliko godina i to ne samo zbog vrhunskih igara. Sabalenka je mnogima postala omiljena teniserka zbog svoje harizme, spontanosti i šarma, a može se reći da najviše od svih svojih kolega i koleginica koristi društvene mreže gdje objavljuje fotografije iz privatnog života.

Malo po malo, Sabalenka više nije samo teniserka, nego i modna ikona. Od skoro predstavlja "Guči", gostuje u raznim projektima koji se tiču mode, dok su sa tim došle i promjene fizičkog izgleda. Bar tako tvrde navijači koji je godinama prate.

Tako je sve veća tema na društvenim mrežama da li je Arina Sabalenka imala estetske korekcije? Priča se o tome zapravo već nekoliko godina unazad, ali su fotografije sa mastersa u Rimu poslužile kao dokaz onim dokonijima da potvrde svoje teorije, posebno zbog uvećanih usana teniserke iz Bjelorusije.


"Sabalenkini fileri su sve gori i gori", "Unakazila se", "Ljudi ne znaju kada da stanu sa filerima", "Prelijepa je...", "Sačekaj još par godina, vidjećeš kako će izgledati. Kad kreneš, ne znaš da staneš", "Usne? Pa nije to jedino", "Užasno je", "Nadam se da će otok uskoro proći, i ja sam radila", samo su neki od komentara koji su se nizali na društvenim mrežama.


Inače, Bjeloruskinja nikada nije govorila na temu estetskih operacija, ali je pre nekoliko godina jednom navijaču ipak na Instagramu odgovorila na ružan komentar. "Da li su mi usne prirodne? Samo prirodna ljepota", napisala je Sabalenka.

