"Prijete mi zbog Sabalenke": Ukrajinka opet uzdrmala tenis do temelja

Goran Arbutina
Goran Arbutina
Oleksandra Olinikina otkriva pritiske WTA zbog kritika na račun ruskih tenisera, uključujući Arinu Sabalenku. Njena borba za slobodu govora traje.

Ukrajinska teniserka Oleksandra Olinikina ponovo napala ruske tenisere i teniserke Izvor: Antonietta Baldassarre / Zuma Press / Profimedia / PressFocus / Sipa USA / Profimedia

Ukrajinska teniserka Oleksandra Olinikina ispričala je nedavno da joj je WTA "prijetila kaznama od više desetina hiljada dolara" i "diskvalifikacijom" zbog kritika na račun pojedinih ruskih i bjeloruskih tenisera, a koje je zaista napadala u prethodnom periodu, posebno na Australijan openu.

Olininika je žestoko kritikovala kolege i koleginice iz Rusije, prije svega najbolju igračicu svijeta Arinu Sabalenku, ističući da ih neće pustiti na miru dok se u potpunosti ne distanciraju od onih koji su započeli sukobe u Ukrajini.

"Ja sam žrtva rata. Ne mislim da je fer da me na bilo koji način kažnjavaju i ograničavaju moju slobodu govora. Mislim da je to zapravo užasno. To je pogrešno i nema veze sa sportskim vrijednostima i solidarnošću u sportu", rekla je Ukrajinka u miks-zoni tokom mastersa u Rimu.

Aktivna je bila i na društvenim mrežama gdje su joj sada na meti bili Polina Kudermetova i Karen Hačanov za koje tvrdi da su javno koristili Georgijevsku lentu, ruski vojni simbol. Takođe je tvrdila da je željela da se o tome oglasi na turnirima ranije ove godine, ali da je, makar prema njenim riječima, WTA "stala na stranu Kudermetove". Kako se to nije dogodilo, osjetila se izdanom i smatra da situacija mora da se promijeni.

"U pokušaju da pronađem rješenja sa onima koji za njih nikada nisu bili zainteresovani, pretrpjela sam ozbiljne negativne posljedice zbog konstantnog stresa. Prestala sam da uživam na terenu i na turnirima (izuzev mečeva za reprezentaciju). Vidjela sam mnoge uznemirujuće stvari, i to me je gušilo i iscrpljivalo. San mi je bio poremećen (već dva mjeseca živim sa hroničnim nedostatkom sna), što je dovelo do problema sa koncentracijom. Nisam imala snage ni da odgovaram na poslovne poruke ili prijateljima, i osjećala sam krivicu zbog takvog stanja, ali sve što se dešavalo bilo je jednostavno previše iscrpljujuće", kaže ona i dodaje:

"Zato ću nastaviti da govorim kako stvari stoje. Neću dozvoliti da me slome i neću dozvoliti da me ućutkaju. Na kraju, jednostavno ne mogu da prihvatim ovaj nivo pritiska i cenzure - jer onda ne vidim poentu. Ne znam koliko ću još igrati, ali mi je važno da govorim svoju istinu kroz ono što radim. Rat traje, i postoje ljudi koji ga sprovode, podržavaju, finansiraju, normalizuju, promovišu - i imam pravo da ih imenujem".

Olinikina, koja je inače predstavljala Hrvatsku od 2017. do 2022. godine, trenutno je 68. na WTA listi i nije pravila značajne rezultate u dosadašnjoj karijeri.

