"Znaš šta nam je Nole rekao o tebi?": Hrvat se postidio zbog ovih riječi najvećeg ikada

Dino Prižmić kaže da je Novak Đoković za njega idol i prijale su mu riječi koje je čuo od njega poslije pobjede karijere.

Novak Đoković zaigrao je prvi put poslije dva mjeseca i nažalost vidjeli smo da ima dosta problema uoči Rolan Garosa. Đoković je poražen od Dine Prižmića (2:1), mladog tenisera iz Hrvatske, koji ga je izbacio već u drugoj rundi Mastersa u Rimu, ali poslije meča nismo čuli ni riječ o fizičkim izazovima sa kojima se suočava najveći svih vremena.

Bilo je očigledno da je nespreman, da rame koje je pravilo problem još "ne funkcioniše" kako je zamislio, dok je po ko zna koji put u posljednje dvije godine imao problema i sa stomakom, pa disanjem. S obzirom da je Prižmić odigrao odlično, Đoković nije htio ni da pomene bilo šta od toga, želio je prije svega da čestita mladom Hrvatu i da ne dozvoli da se poslije pobjede njegove karijere ipak priča o tome da Nole nije bio na nivou.

Uz to, iznio je i niz pohvala na račun Prižmića, koga su novinari obavijestili o tome poslije meča: "Đoković nam je rekao da nije očekivao ovakav kvalitet tvog forhenda. Da li misliš da je to udarac koji si najviše unaprijedio u posljednje vrijeme?"

"Da, rekao bih da možda jeste, da, forhend...", rekao je Prižmić koji je baš bio pod utiskom što je pobijedio svog idola: "Osjećaj je nevjerovatan. Ali za dva dana imam novi meč, tako da moram da se oporavim koliko god mogu za sljedeći meč i da pokušam da igram svoj najbolji tenis."

Uz poruku da je ovo bio ogroman izazov za njega, Prižmić je nastavio da hvali Đokovića: "Iskreno, nisam ovo očekivao. Ali danas se to desilo. Dobro sam se pripremio sa svojim timom, dobro sam se oporavio. Izašao sam na teren sa idejom da dam sve od sebe, pa šta bude. Na kraju prvog seta osjetio sam da mu je nivo malo pao. Početkom drugog seta poveo sam 2:0 i pomislio sam: Sada mogu da igram protiv njega."

Danas je za Dinu Prižmića dan pauze, a kvalifikant će u trećoj rundi igrati protiv Uga Imbera iz Francuske koji je u prethodnom kolu izbacio Koprivu.

Šta je još Đoković rekao o Prižmiću?

"Dino voli da igra na šljaci, veliki je takmičar i borac, sjajan klinac. Znam ga već neko vrijeme, pričamo isti jezik i želim mu sve najbolje. Mnogo je napredovao u izlasku na mrežu i želim mu da tako nastavi. Ima veliki talenat i potencijal, nadam se da će ostati zdrav, jer se mučio sa povredama", poručio je Nole koji je pohvalio Prižmića i na mreži.