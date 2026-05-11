"Izvinite što smo ovo prikazali u prenosu": Englezi se javno oglasili zbog poteza Hamada Međedovića

Hamad Međedović je bio na ivici snage na kraju meča sa Marijanom Navoneom. U prenosu su engleski gledaoci vidjeli i - kako povraća.

Vidjeli smo dramatične scene na terenu "Nikolo Pjetranđeli" u Rimu, ali na kraju je Hamad Međedović uspio da savladaMarijana Navonea 4:6, 6;3, 6:4 poslije više od tri sata igre. Mučio se Međedović i čak povraćao na terenu.

U Srbiji to nije prilkazano, ali jeste u Engleskoj i "Skaj sports" se izvinjavao zbog te scene. Pet minuta prije kraja meča, nakon tri sata borbe Međedović je došao do druge meč lopte i zatim je povratio na rimskoj šljaci!

"Oh! Pa, on se bori tri seta i možda je došao do svoje granice ovdje. Da li može da uzme još jedan poen? Izvinite što smo ovo prikazali u prenosu", rekla je komentatorka Naomi Kavadej gledaocima "Skaj sportsa" dok je Međedović povraćao u uživo prenosu.

Zatim je Hamad otišao do svoje stolice da se pribere i malo ispere usta vodom i na kraju uspio da završi meč. "Samo smo imali mali prekid pošto je otišao da popije vode, ispere usta. Sada ćemo imati meč loptu. Samo mora nekako da pređe preko linije sada", rekla je Kavadej.

Šta je na kraju uradio Međedović?

"I uspio je! Sebe je pretjerao preko granice, njegov trener ne može da vjeruje. Kakav poduhvat, kakva borba. Ovaj teren je bio prepun cijelog dana, zbog svakog momenta u ovom meču. Navone nije srećan, ali Hamad Međedović ide u osminu finala. Sve je ostavio na terenu, pa i više od toga. Sada će igrati sa Martinom Landalučeom za mjesto u četvrtfinalu", rekla je Kavadej.

Međedović ima šansu da uđe u četvrtfinale, a i bez toga će već napredovati i imati rezultat karijere. Nedavno je igrao polufinale Barselone i sada je stigao do rezultata koji ga drži na 54. mjestu ATP liste. Ako bi pobijedio ui naredni meč, mogao bi da uđe u prvih 50, a ako ovako nastavi ko zna. Možda bi nekako mogao da se dočepa i mjesta među nosiocima na Rolan Garosu.

Ko je Naomi Kavadej?

Komentatorka koja se publici izvinjavala što gledaju Hamada Međedovića kako povraća je zapravo bivša teniserka. Igrala je profesionalno 10 godina, osvojila šest ITF titula. Uzela 213.000 dolara u karijerii igrala je na Vimbldonu tri puta.