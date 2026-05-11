Hamad se slomio poslije najveće pobjede karijere: Tri sata borbe, pa emotivni zagrljaji u Rimu

Hamad se slomio poslije najveće pobjede karijere: Tri sata borbe, pa emotivni zagrljaji u Rimu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Hamad Međedović se plasirao u osminu finala Mastersa u Rimu, a pobjedu je proslavio kako dolikuje

Hamad Međedović emotivno proslavio plasman u osminu finala Mastersa u Rimu Izvor: Arenasport 2/Printscreen

Hamad Međedović se plasirao u osminu finala Mastersa u Rimu, a proslava poslije meča pokazala je koliko je rođenom Pazarcu značila pobjeda nad Argentincem Marijanom Navoneom poslije preokreta 2:1 (4:6, 6:3, 6:4) i borbe koja je trajala tri sata i tri minuta. Međedović je pričao svom timu sa svakim se pozdravio i čak uspio da porazgovara.

Hamad Međedović se prvi put u karijeri plasirao u osminu finala masters turnira, a to je znao i da proslavi. Zahvaljujući trijumfu nad Argentincem, Međedović će izboriti i najbolji plasman u karijeri, pošto će zauzeti 54. mjesto, zasad. Poslije trijumfa Međedović je bio vidno emotivan, znojnice je poslao navijačima, a onda prišao svom boksu.

Pogledajte proslavu Hamada Međedovića:

Proslava Hamada Međedovića u Rimu
Izvor: Arena sport 2
Izvor: Arena sport 2

Redom se pozdravljao sa stručnim štabom, a posebno je zastao kod trenera Horhea Agiree. Čini se da je hemija između Španca i Srbina vrlo jaka, pošto je Međedović počeo da pokazuje znatno bolje partije od promjene trenera, a njihov kratak razgovor poslije meča privukao je veliku pažnju. I možda nije sasvim jasno o čemu su pričali, ali je jasno da je vjera u plasman u dalju fazu takmičenja bila velika.

Međedović će u osmini finala igrati protiv 94. igrača svijeta Martin Landaluše iz Španije, koji je najprije izbacio Marina Čilića, a onda i Matiju Belućija.

