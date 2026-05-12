Bruka Saše Zvereva, izgubio meč sa nulom

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Saša Zverev je imao četiri meč lopte, servirao za pobjedu i izgubio od Lućana Darderija na turniru u Rimu.

Saša Zverev nastavlja da se bruka. U osmini finala turnira u Rimu je izgubio od domaćeg predstavnika Lućana Darderija iako je imao četiri meč lopte i servirao je za pobjedu - 1:6, 7:6 (12:10), 6:0. U trećem setu nije uzeo nijedan jedini gem.

Prije nekoliko dana je Zverev dao izjavu koja je uzburkala tenisku javnost. Rekao je da je na istom nivou kao Karlos Alkaraz i Novak Đoković iako su njih dvojica osvojili veliki broj grend slem trofeja. Istakao je da je samo Janik Siner trenutno iznad njih trojice i da postoji veliki jaz između njih trojice i ostalih tenisera. Izgleda da je taj jaz manji nego što je mislio...

Zverev je dobio prvi set ubjedljivo (6:1) i izgledalo je da je samo pitanje momenta kada će završiti meč. U drugom je napravio brejk odmah, pa je pretrpio brejk u narednom gemu. Ipak, u petom gemu je opet oduzeo servis rivalu, poveo sa 4:2 i onda je servirao za pobjedu. Nije uspio da "ovjeri" trijumf, pa je u gemu poslije toga propustio dvije brejk lopte i onda je meč otišao u taj-brejk.

Tamo je Zverev imao ukupno četiri meč lopte, nijednu nije uspio da iskoristi i taj gem je izgubio sa 12:10. Izgleda da je to i te kako uticalo na njega na psihološkom planu pošto se u trećem setu potpuno "ugasio". Tako je dodatno olakšan posao Janiku Sineru da uzme novu titulu, mada i da je Nijemac ostao u igri ne bi se mnogo promenilo, što smo vidjeli u finalu turnira u Madridu kada ga je pregazio Italijan za manje od sat vremena.

Novak Ðoković i Saša Zverev konferencija
Izvor: Youtube/Australian open

