Potpuni haos u Zagrebu: Sve leti po terenu, mečevi hitno prekinuti uz evakuaciju igrača

Na teniskom turniru u Zagrebu došlo je do prekida mečeva i svi su morali da bježe zbog vetra i oluje.

Izvor: X/@jmgmoron/Printscreen

Snažna oluja pogodila je Hrvatsku i to je napravilo potpuni haos u komšiluku. Posebno u Zagrebu koji je paralisan. Tako je došlo do prekida teniskog turnira koji se igra u hrvatskoj prestonici. Mečevi su odmah prekinuti.

Vetar je počeo da duva sve jače, do te mjere da su i reklame počele da lete po terenu. Na snimku koji je počeo da se širi na društvenim mrežama vidi se haos i kako ljudi bježe sa terena i kreće hitna evakuacija.

"Ne znam zašto prekidaju mečeve u Zagrebu, samo je povjetarac", našalio se poznati novinar Hose Moron.

No entiendo por qué se ha suspendido este partido en Zagreb.



Prvi favorit na Čelendžeru u Zagrebu je 122. teniser svijeta Jan Čoinski, dok je drugi favorit Sintaro Močiuzuki ispao već u drugom kolu od Lukasa Nojmajera (6:2, 6:2).