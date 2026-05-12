Španija ima novog Rafu: Nadalov imenjak je čudo, uspio je isto što i Novak Đoković

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Mladi španski teniser Rafa Hodar igra nevjerovatno u prethodnom periodu i pokazuje da Španija ima novo tenisko čudo u nastajanju.

Rafa Hodar u četvrtfinalu mastersa u rimu Izvor: Gokhan Taner / SOPA / Sipa Press / Profimedia

Španija ima novo tenisko čudo i gle čuda, zove se Rafa. Nije Nadal, već Hodar i već je 34. igrač na svijetu. Nastavlja da pruža sjajne partije u posljednje vreme i prošao je u četvrtfinale Mastersa u Rimu pošto je pobijedio Lernera Tijena (Amerika) sa 6:1, 6:4.

Bio je ovo meč dvojice supertalentovanih mladih igrača u kom se bolje snašao Španac. Prvi set je dobio prilično ubjedljivo (6:1), dok je u drugom Amerikanac vodio sa 3:1 i išao je ka trećem setu, ali je od tog momenta izgubio pet od šest gemova i Hodar je uspio da prođe dalje. Ujedno je postao i najmlađi teniser još od Novaka Đokovića koji je došao do četvrtfinala Rima.

Naredni rival biće mu bolji iz meča između Saše Zvereva i Lućana Darderija.

"Presrećan sam. Izašao sam na teren i bio sam fokusiran na svoju igru i na ono što treba da radim. Prezadovoljan sam načinom na koji sam se izborio u teškim momentima. Lerner je težak rival", poručio je Rafa posle meča.

Ko je Rafa Hodar?

Rafa Hodar je rođen 17. septembra 2006. godine i njegov nevjerovatan proboj krenuo je ove sezone. Nedavno je došao i do četvrtfinala Mastersa u Madridu gdje je namučio Janika Sinera (6:2, 7:6). Pred njim je definitivno svijetla budućnost i svjestan je da ima još dosta toga da popravi da bi se dodatno probio.

Inače, zanimljivo je da je njegov trener takođe Rafael Hodar. Nije u pitanju greška, već je u pitanju njegov otac. Ovom pobjedom je ušao među 30 najboljih, ima priliku da dodatno popravi poziciju ako pobijedi i Nijemca.

Rafael Nadal se raduje izgubljenom poenu Novaka Đokovića
Izvor: Eurosport

