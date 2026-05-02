Autogol u 100. minutu: Bajern nas je navikao na goleade, ali ovakvu protiv Hajdenhajma niko nije očekivao!

Posljednjeplasirani Hajdenhajm bio je na pragu da napravi najveću senzaciju ove sezone u Bundesligi, ali...

Izvor: Eduard Martin / imago sportfotodienst / Profimedia

Tim Vensana Kompanija nekoliko puta ove sezone je gubio a na kraju slavio, ali u duelu sa posljednjeplasiranim timom Bundeslige, iako je stigao veliki zaostatak, Bajern Minhen osvojio je na kraju samo bod.

Pamtimo nekoliko nevjerovatnih preokreta Bajerna ove sezone. Gubio je bavarski gigant od Frajbruga 2:0 pa pobijedio 6:2, Lajpcig je vodio 1:0, pa primio "petardu", Majnc je ispustio 3:0 i dopustio Bavarcima da slave 4:3, a nešto slično domaći navijači očekivali su i danas na "Alijanc areni". Ipak, velika drama donijela je goleadu, ali ne i trijumf domaćina.

Gosti su nakon nešto više od pola sata imali ogromna dva gola više, mrežu Bavaraca pogađali su Budu Zivzivadze i Eren Dinkči, ali je Leon Gorecka fenomenalnim pogotkom iz slobodnog udarca u finišu prvog poluvremena smanjio zaostatak.

Nije dugo trebalo Bavarcima da se u potpunosti vrate u igru. Nakon desetak minuta igre u nastavku, Majkl Olise ubacio je iz kornera, a na pravom mjestu još jednom se našao Gorecka i izjednačio na 2:2.

Mnogo uzbuđenja viđeno je sredinom prvog poluvremena kada je prvo Jozua Kimih uzdrmao stativu, da bi nedugo zatim na drugoj strani Dinkči veoma loše reagovao iz povoljne pozicije i rezultat je ostao nepromijenjen.

U jeku pritiska domaćina i totalne ofanzive fudbalera Bajerna, gledaoci na "Alijancu" vidjeli su još jedan spektakularan gol - ovaj put u mreži šampiona. Zivzivadze je vukao po lijevoj strani, nadmudrio svoje čuvare, a onda milimetarski preciznim udarcem savladao mladog golmana Bajerna, nemoćnog Jonasa Urbiga.

Nije mogao Bajern nikako do novog gola, činilo se da će "fenjeraš" odnijeti kompletan plijen, ali je u desetom minutu nadoknade šampion ipak izbjegao poraz. I to na kakav način!

Majkl Olise odlučio se na udarac iz velike daljine, lopta je pogodila stativu, a zatim se odbila u leđa golmana Hajdenhajma Dijanta Ramaja i završila u mreži - 3:3!

Uprkos veliko bodu, Hajdenhajm ostaje posljednji na tabeli, ali ipak sa šansama da izbjegne ispadanje u Cvajtu. Ako ne direktno, onda bar kroz baraž

Novi gol Demirovića

Izvor: UWE ANSPACH / AFP / Profimedia

U direktnom duelu ekipa koje se bore za Ligu šampiona, Hofenhajm je remizirao sa Štutgartom 3:3. Ermedin Demirović u igru je ušao tek u 55. minutu, kada su "švabe" imale dva gola "minusa", a samo devet minuta bilo mu je potrebno da se upiše u strijelce i postigne svoj 11. bundesligaških gol ove sezone. Pet minuta kasnije Štutgart je ostao sa igračem manje (isključen Atakan Karazon), ali su gosti ipak stigli na kraju do boda. U 95. minutu remi je donio Tijago Tomas.

U preostala dva kola gledaćemo veliku borbu i prvi vrhu i u dnu tabele. Šampionsku titulu ranije je osigrao Bajern Minhen, Borusija Dortmund je druga, dok se traže još dva putnika za Ligu šampiona.

Trenutno ova mjesta drže RB Lajpcig i Štutgart, koji ima isti broj bodova kao Hofenhajm. Bajer Leverkuzen je takođe u zoni Lige Evrope, a Ajntraht drži mjesto koje vodi u Konferencijsku ligu. Za ovu sedmu, posljednju poziciju koje garantuje izlazak na međunarodnu scenu, u konkurenciji je još nekoliko ekipa.



