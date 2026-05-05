"Zašto bismo o tome uopšte pričali?": Rus podigao ton zbog pitanja o Đokoviću

Kada su Karena Hačanova pitali za Novakove šanse na grend slemu, Rus je imao spreman odgovor.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković polako se priprema za povratak na teren, pošto je odradio prve treninge u Rimu, gdje će učestvovati na turniru koji je uvertira za Rolan Garos. I dok se Novak sprema da još jednom oduševi planetu, o njemu se priča na svim krajevima svijeta. Ruski teniser Karen Hačanov je u intervjuu za "Čempionat" govorio o Novaku Đokoviću.

Hačanov je u karijeri deset puta igrao protiv Đokovića i samo jednom uspio da ga pobijedi, pa ne čudi što ima ogromno poštovanje za srpskog tenisera. Svjestan je Đokovićevih godina, ali i koliko Novak može da bude opasan za sve svoje rivale - jer je lekciju dobio prošle godine na Rolan Garosu.

"Nole je već legenda. Dokazao je sve što je mogao. I dalje želi da igra, ali to postaje sve teže. Brže se umara i sporije se oporavlja, zato mu je potrebna duža pauza", rekao je Karen Hačanov i dodao: "Stalno mijenja raspored. Vidjećemo kako će izgledati u Rimu, jer ove godine još nije igrao na šljaci. Prošle sezone nije bio u Rimu, ali je igrao u Ženevi. Mislim da odluke donosi na osnovu osjećaja, motivacije i fizičke spreme".

Smatra ruski teniser da je mnogo onih koji potcjenjuju Novaka Đokovića, iako je on i dalje u teniskom vrhu. Čak i kada bi pao do 50. pozicije na ATP listi, najbolji teniser svih vremena i dalje bi bio opasan - što pokazuju i njegovi rezultati, četiri polufinala na grend slemovima prošle godine i finale u Melburnu na početku 2026. godine.

"Igrao je finale Australijan opena, i dalje posjeduje vrhunski kvalitet. Dok god je na terenu, bilo da je 30. ili 50. na svijetu, niko ne smije da ga potcijeni. Pogotovo jer je na posljednjem grend slemu bio u finalu. Sada je u Rimu i priprema se za Rolan Garos", kaže Karen Hačanov i zatim komentariše mogućnost da Novak osvoji 25. grend slem: "Zašto bismo o tome uopšte pričali? Igrao je finale u Australiji, prošle godine je bio u polufinalima sva četiri grend slema i gubio samo od Sinera i Alkarasa. Oni su mu glavni rivali. Ja mislim da bi mlađi teniseri već trebalo češće da ga pobjeđuju, ali on i dalje radi suprotno".