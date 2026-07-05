Senzacija Svjetskog prvenstva bez kluba: Ima 40 godina i dvije ponude da nastavi karijeru

Golman Zelenortskih Ostrva Vozinja ima 40 godina i kako stvari stoje, još se neće oprostiti od najvažnije sporedne stvari u životu

Izvor: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Fudbal je još jednom pokazao koliko može da donese neočekivane priče, a u centru pažnje našao se golman Zelenortskih Ostrva Vozinja, koji je u 41. godini postao jedno od najzanimljivijih imena na Svjetskom prvenstvu. Iako je u poznim igračkim godinama, interesovanje za ovog fudbalera ne jenjava.

Iskusni čuvar mreže skrenuo je pažnju na sebe sjajnim partijama već na startu turnira, posebno u duelu protiv Španije, gdje je upisao niz impresivnih odbrana i pomogao svom timu da ostavi odličan utisak protiv evropskog prvaka. Dobre igre nastavio je i u narednim mečevima, a posebno se istakao i u nokaut fazi protiv Argentine, gdje je ponovo bio jedan od najzaslužnijih što je njegova selekcija ostala konkurentna.

Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia

Iako je njegov Mundijal završen, priča oko Vozinje se ne smiruje. Golman se vraća u klupsku neizvjesnost, pošto mu je istekao ugovor sa portugalskim drugoligašem Čavesom i trenutno je bez kluba. Interesovanje za njega postoji, ali za sada iz Južne Amerike. Kako se navodi, dva brazilskog drugoligaša, Atletiko Goijaniense i Avai, pokazala su spremnost da ga dovedu u svoje redove.

Zanimljivo je da je Vozinja u posljednjem periodu postao i marketinški veoma zanimljiv, pa se njegovo ime povezuje i sa brojnim reklamnim ugovorima u Brazilu. Njegova popularnost na društvenim mrežama naglo je porasla, a od relativno nepoznatog imena stigao je do globalne prepoznatljivosti.

Ipak, ostaje da se vidi gdje će nastaviti karijeru, jer iako su ponude iz Brazila konkretne, nije isključeno da bi se mogao pojaviti i klub iz Evrope. Vozinja, sada kao slobodan igrač, ima sve opcije otvorene nakon što je na Mundijalu ispisao jednu od najneobičnijih priča turnira.