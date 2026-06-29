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Vrač iz Gane ponovo šokirao sve na Mundijalu: "Argentinu izbacuju Zelenortska Ostrva"

Vrač iz Gane ponovo šokirao sve na Mundijalu: "Argentinu izbacuju Zelenortska Ostrva"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Vrač iz Gane Nana Kvaku Bonsam izašao je s tvrdnjom da će autsajder iz Afrike, Zelenortska Ostrva, pobijediti Argentinu u osmini finala Svjetskog prvenstva.

Vrač iz Gane Argentinu izbacuju Zelenortska Ostrva Izvor: X/screnshot/David Buono/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

"Zelenortska Ostrva će eliminisati Argentinu sa Svjetskog prvenstva", rekao je Nana Kvaku, a prenijeli engleski mediji.

Nana Kvaku je postao svjetski poznat zbog kletve koju je bacio na kapitena Engleske Harija Kejna pred meč sa Ganom.

Prije utakmice je predvidio da Kejn neće postići gol, i to se zaista dogodilo - meč je završen 0:0.

Ipak, tvrdnja da će Zelenortska Ostrva pobijediti Lionela Mesija i društvo u osmini finala zvuči prilično nerealno, s obzirom da su "gaučosi" branioci titule.

(MONDO)

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Tagovi

Zelenortska Ostrva Argentina vrač

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