Vrač iz Gane ponovo šokirao sve na Mundijalu: "Argentinu izbacuju Zelenortska Ostrva"

Vrač iz Gane Nana Kvaku Bonsam izašao je s tvrdnjom da će autsajder iz Afrike, Zelenortska Ostrva, pobijediti Argentinu u osmini finala Svjetskog prvenstva.

Izvor: X/screnshot/David Buono/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

"Zelenortska Ostrva će eliminisati Argentinu sa Svjetskog prvenstva", rekao je Nana Kvaku, a prenijeli engleski mediji.

Nana Kvaku je postao svjetski poznat zbog kletve koju je bacio na kapitena Engleske Harija Kejna pred meč sa Ganom.

Prije utakmice je predvidio da Kejn neće postići gol, i to se zaista dogodilo - meč je završen 0:0.

Ipak, tvrdnja da će Zelenortska Ostrva pobijediti Lionela Mesija i društvo u osmini finala zvuči prilično nerealno, s obzirom da su "gaučosi" branioci titule.

Cape Verde to Win Over Argentina in World Cup⚽:



Ghanaian Witch Doctor Kwaku Bonsam



The country will "eliminate Argentina," the spiritualist told local media in an interview.



Nana Kwaku Bonsam has gone viral on social media after claiming to "cast curses."…pic.twitter.com/IwThFlmhrr — Abhimanyu Manjhi (@AbhimanyuManjh5)June 28, 2026

(MONDO)