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Saša Obradović odmah doveo pleja Partizana: Amerikanac je njegovo prvo pojačanje na novom poslu

Saša Obradović odmah doveo pleja Partizana: Amerikanac je njegovo prvo pojačanje na novom poslu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Doskorašnji trener Crvene zvezde Saša Obradović doveo je svoje prvo pojačanje u redove Hapoela. U pitanju je Džejlin Smit.

Saša Obradović doveo Džejlina Smita u Hapoel Izvor: MN PRESS

Saša Obradović je dobio prvo pojačanje u Hapoelu! Srpski stručnjak je nakon odlaska iz Crvene zvezde vrlo brzo našao novi posao i preuzeo Hapoel.

Sada je u Jerusalimu dobio prvo pojačanje i to bivšeg plejmejkera Partizana Džejlina Smita. Izraeski mediji su objavili da je sve gotovo i da se očekuje da krajem ove nedelje posao bude ozvaničen.

Kreće da se pravi tim za Evroligu

Plej iz Teksasa završio je koledž Nju Hempšir i nije bio ni blizu NBA drafta, pa je krenuo karijeru u Njemačkoj. Igrao je za Hajdelberg, Ludvigsburg, Albu, pa zatim kratko za Virtus. Potom je prešao u Partizan u sezoni 2023/24 i ostavio je odlilan utisak u Beogradu,

Ipak nije tada produžen ugovor sa njim, pa je on prešao u Bahlešehir, a odatle je otišao u Turk Telekom. Bivši MVP Bundeslige i član prvog tima Evrokupa je samo prva kockica u slaganju tima za koji se govori da je spreman da se takmiči u Evroligi u narednim sezonama.

Tagovi

Džejlin Smit Saša Obradović

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