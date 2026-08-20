Bivši košarkaš Partizana na spisku reprezentacije SAD

Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država objavila je spisak za kvalifikacije na Svetsko prvenstvo, a među imenima našao se i iskusni Džejms Naneli.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država u narednom periodu igra FIBA prozore za kvalifikacije za Mundobasket 2027. Na spisku selektora Stivena Silasa našlo se nekoliko zanimljivih imena, a posebno je interesantno to što će Džejms Naneli ponovo obući dres reprezentacije SAD, ovog puta u 37. godini.

SAD ima zakazane susrete sa Čileom u Santjagu 28. avgusta, a onda 1. septembra igra protiv Kolumbije na domaćem terenu, u Vašingtonu. Biće to važni mečevi za ovaj tim, pošto imaju skor 5-1 u dosadašnjem toku takmičenja. Ipak, jasno je da je riječ o apsolutnom favoritu u naredna dva susreta, a imena na spisku reprezentacije govore da su šanse za dva trijumfa velike.

Kao što je već pomenuto, iskusni Džejms Naneli, iako ima 36 godina, igraće za nacionalni tim. Prethodno je dres ove ekipe nosio 2021. i tada je igrao protiv Bahama, a ubacio je 19 poena. Međutim, igra se neće vrtjeti oko bivšeg igrača Partizana, pošto selektor Silas računa i na Majka Džejmsa, novog košarkaša Efesa.

U timu će biti i košarkaš Dubaija Džeron Blosomgejm. Kad su u pitanju ostala poznata imena, igraće i Džordan Bel, koji se trenutno košarkom bavi u Indiji, a tu je i Nasir Litl, koji igra u Japanu, ali i Elfrid Pejton, koji igra u Dži ligi, razvojnoj ligi Nju Orleansa.

Kompletan spisak čine Džordan Bel, Džeron Blosomgejm, Pedro Bredšo, Garison Bruks, Darijus Braun II, Kevon Heris, Djuan Ernandes, Malkolm Hil, Nejt Hinton, Majk Džejms, Dižon Žaro, Dilon Džouns, Brendon Najt, Nasir Litl, Ksavijer Mun, Džejms Naneli, Elfrid Pejton Džunior, Orlando Robinson II, Džejden Šekelford, Tajler Smit, Teri Tejlor, Džeremaja Tilmon i Gejb Jork.

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(MONDO)