"Da li je to lažni intervju? Razočaran sam": Naneli progovorio o Saviću, Obradoviću i Partizanu

Iskusni košarkaš Džejms Naneli ne može da oprosti to što su mu u Partizanu okrenuli leđa.

Izvor: MN Prees

Bivši košarkaš Partizana Džejms Naneli igrače sa AEK-om u finalu Fajnal-fora Lige šampiona. Iskusni Amerikanac igra sjajnu sezonu pod vođstvom Dragana Šakote, a u emisiji "Na ivici terena" se još jednom podsjetio svoje avanture u Humskoj koja se neslavno završila.

Imao je Naneli sjajnu konekciju sa navijačima za koje tvrdi da su najbolji na svijetu, ali ljudima iz Partizana zamjera što mu nisu "čuvali leđa". Još jednom se osvrnuo na nedavnu izjavu Zorana Savića kako se klub ogriješio o njega. Podsjetio se saradnje sa Željkom Obradovićem i čuvene četvrtfinalne serije Evrolige sa Real Madridom.

"Partizanovi navijači su najbolji na svijetu. Pritisak tamo je bio veliki. U bilo kojem klubu u kojem imate veliku navijačku bazu i tim sastavljen za pobjede, pritisak mora da postoji i to je dobro. To želite. Nigdje ne dobijate nagrade samo za pokušaje. Moraš da pobijediš i doneseš rezultate i to je ono što je važno."

Priznaje da je uživao u takvoj atmosferi i generalno u Beogradu. "Moje vrijeme tamo je bilo sjajno. Bio sam okružen sjajnim saigračima. Mnogo sam uživao. Jednostavno je bilo za život. Svakodnevni život je bio lagan. Odem na trening, vratim se i odmaram. Ako želite hranu, ima puno sjajnih restorana i puno stvari koje možete da radite. Definitivno sam uživao. Takmičio sam se i strastven sam – to je lako vidjeti. Ako igrate jako i ako ste takvi, onda ljudi isto i osjete, pogotovo u Srbiji. Mnogo je fizičkih radnika i oni vole da vide igrače koji se takmiče."

Podsjetio se čuvene četvrtfinalne serije sa Real Madridom. "Bili smo bolji tim. Bili smo najbolj tim. Kada mi izgubimo naša dva startera i oni izgube njihova, to je velika razlika. Oni na klupi imaju još dvije zvijezde da zauzmu ta mjesta. Mislim da je bio zaista loš tajming. Tragedija u Beogradu… Cijelo veče je osjećaj bio čudan."

Naneli kaže da se Zoran Savić kasno sjetio da iznese istinu... "Da li je to bila vještačka inteligencija? Lažni intervju? Ne znam zašto mu je trebalo toliko dugo. Zašto je to rekao tek nakon što se sve dogodilo? Bilo je drugačije od onoga što je rekao tada. Može mu se aplaudirati jer je to rekao, ali je to učinio kada je napustio klub. Da je to rekao kada se sve desilo, da se borio sa mnom i čuvao mi leđa, ja ne bih otišao. Tako se osjećam povodom toga. Napokon je neko osim mene rekao istinu. Ljudi koji je trebalo da me podrže tada, to nisu uradili. Zaista ne znam kako da se osjećam povodom toga što je on to sada rekao. Samo nekoliko ljudi me razočaralo. Oni koji su mogli da pričaju. U neke sam razočaran."

Podsjetio se i saradnje sa Željkom Obradovićem koji napustio Humsku u novembru poslije serije loših rezultata.

"Moramo mu dati velike zasluge kao treneru. Vjerovatno je najbolji trener u istoriji Evrope. Jedan od najboljih na svijetu. Njegov um radi na potpuno drugom nivou kada je košarka u pitanju. Vidio sam različite trenere i njihove stilove. Njegov način je potpuno lud. Ne možemo poricati njegovu trenersku veličinu. Kada igraš za njega, moraš da imaš osjećaj hitnosti, moraš biti spreman za takmičenje svaki dan na treningu. Nema slobodnih dana. Moraš da se takmičiš i radiš ono što bi trebalo. Zabavno je kada stvari krenu da funkcionišu timski jer znaš kada ćeš biti otvoren, ko će biti otvoren… Znaš šta će se desiti i par poteza prije nego što se desi."

Osvrnuo se i na njegov burni odlazak iz Partizana. "Ne znam, nisam bio baš iznenađen. Bila je teška situacija. Znam kako doživljava pobjede i poraze. Vjerovatno mu je sve izazvalo i probleme sa zdravljem jer on zaista voli košarku. Gubljenje mu zaista teško pada. Možda je i najbolja odluka jer je izašao iz te situacije. Ako je bilo stvarno toksično kao što su govorili mediji… Bitno je da sačuva zdravlje", zaključio je Džejms Naneli.