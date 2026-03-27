"Praktično su ga otjerali iz Partizana": Šakota otkrio šta je Naneli uradio poslije izjave Zorana Savića

Proslavljeni srpski trener Dragan Šakota govorio je o Džejmsu Naneliju i periodu po napuštanju Partizana.

Proslavljeni srpski trener Dragan Šakota od 2024. vodi AEK iz Atine, a sada ima priliku i da sarađuje sa bivšim košarkašem Partizana Džejmsom Nanelijem. Jedan od omiljenijih igrača Parnog valjka nije slavno napustio klub i nije se snebivao da o osjećanjima javno govori.

Sukob košarkaša Crvene zvezde Stefana Lazarevića i Džejmsa Nanelija bio je jedan od najpraćenijih događaja u završnici sezone. Nakon incidenta Amerikancu je bilo teško da pronađe novi angažman, pa je u Atinu stigao poslije nešto dužeg perioda bez igranja. Iako ima 35 godina i dalje može da pomogne timu, a iskusni trener Dragan Šakota je to i potvrdio.

"Mi smo veoma zadovoljni njime, pogotovo ako se uzme u obzir da je imao veliku pauzu i da dugo nije igrao. On je bukvalno igrač koji zatvara utakmice. Kada ga stavite u pravu situaciju i date mu loptu u završnici, ima vrlo visok procenat realizacije", rekao je Šakota u razgovoru za "Kida show".

"Naravno, naš klub nikada nije mogao da ga dovede u njegovim najboljim godinama, tako da smo zadovoljni ulogom koju ima u ekipi. Saradnja je jako dobra. Trenira dobro, vodi računa o svom tijelu i uprkos tome što ima 35 godina fizički se odlično održava."

"Otjeran je iz kluba"

Naneli je miljenik Grobara, ali s obzirom na to da je čitava ekipa Partizana promijenjena minule sezone, mjesta nije bilo i za iskusnog Amerikanca.

"On (Džejms Naneli) smatra da nije bilo korektno i da je poslije onog incidenta sa Lazarevićem praktično, na neki način, otjeran iz kluba. Njegovu sujetu to je sigurno pogodilo. Kada je prije nekoliko dana pročitao da je Savić priznao da nisu bili korektni prema njemu jako se fino osjećao. Bili smo u Berlinu i pokazao mi je taj tekst. Inače, ima veoma lijepe uspomene na Partizan i Beograd", istakao je Šakota.

Šta je rekao Zoran Savić?

Nedavno je bivši sportski direkor Partizana Zoran Savić govorio o odnosu kluba prema Naneliju i tako potvrdio pretežno mišljenje navijača.

"Protiv nas je sve bilo dozvoljeno. Mogao si da igrača pozoveš u policiju da daje izjave, da nestane video snimak tuče… Jednostavno, ja isto mislim da smo se mi kao klub ogriješili o Nanelija. Mislim da je momak postupio isto kao, ja gledam to igrački, kao svi. Tuča se desila na dan utakmice", rekao je Zoran Savić.

Nema sumnje da Naneli prati dešavanja u Srbiji, pa je tako vidio i izjavu Zorana Savića.

"Sudski slučaj, novčane kazne, lažne objave o meni, narušen imidž... Istina zvuči sjajno. Napokon. I kako će to da popravi sve kroz šta sam prošao mentalno i finansijski? Drago mi je da neko sem mene ima m*da", rekao je Naneli prije nekoliko dana povodom izjave bivšeg sportskog direktora.

