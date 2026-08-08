Arsenal doveo jedno od najvećih pojačanja ikada! Za Brazilca plaćena ozbiljna suma novca!

Fudbalski klub Arsenal je ozvaničio veliki transfer pred početak sezone.

Izvor: Instagram/arsenal

Brazilac Bruno Gimaraeš (28) je potpisao ugovor i zadužio opremu aktuelnog šampiona Premijer lige.

Gimaraeš je tokom prethodnih pet sezona igrao za Njukasl sa kojim je imao aktivan ugovor, a Arsenal je, prema određenim informacijama, samo za obeštećenje izdvojio više od 85 miliona evra.

Standardni reprezentativac Brazila, koji je na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu upisao četiri asistencije, zvanično je predstavljen u novom klubu kojem će pokušati da pomogne da nastavi da bilježi veoma dobre rezultate.

"Bruno je igrač sa odličnim mentalitetom i velikim kvalitetom. Donijeće snažno liderstvo našoj ekipi. Njegovim dolaskom dodatno jačamo srce našeg tima", rekao je Andrea Berta, sportski direktor Arsenala.