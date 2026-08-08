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Arsenal doveo jedno od najvećih pojačanja ikada! Za Brazilca plaćena ozbiljna suma novca!

Arsenal doveo jedno od najvećih pojačanja ikada! Za Brazilca plaćena ozbiljna suma novca!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Fudbalski klub Arsenal je ozvaničio veliki transfer pred početak sezone.

Bruno Gimaraeš potpisao za Arsenal Izvor: Instagram/arsenal

Brazilac Bruno Gimaraeš (28) je potpisao ugovor i zadužio opremu aktuelnog šampiona Premijer lige.

Gimaraeš je tokom prethodnih pet sezona igrao za Njukasl sa kojim je imao aktivan ugovor, a Arsenal je, prema određenim informacijama, samo za obeštećenje izdvojio više od 85 miliona evra.

Standardni reprezentativac Brazila, koji je na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu upisao četiri asistencije, zvanično je predstavljen u novom klubu kojem će pokušati da pomogne da nastavi da bilježi veoma dobre rezultate.

"Bruno je igrač sa odličnim mentalitetom i velikim kvalitetom. Donijeće snažno liderstvo našoj ekipi. Njegovim dolaskom dodatno jačamo srce našeg tima", rekao je Andrea Berta, sportski direktor Arsenala.

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Tagovi

Arsenal Njukasl transferi Bruno Gimaraeš

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