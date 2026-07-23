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Mikel Arteta hoće još jednog Gvardiolinog miljenika

Mikel Arteta hoće još jednog Gvardiolinog miljenika

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Pred sezonu u kojoj će braniti titulu u Premijer igi Arsenal želi da se pojača Džonom Stounsom, jednim od miljenika Pepa Gvardiole.

Arsenal hoće Džona Stounsa Izvor: EPA/PETER POWELL

Fudbaleri Arsenala osvojili su šampionsku titulu nakon izuzetno dugog posta, ali Mikel Arteta ne želi da se zaustavi na tome. U narednoj sezoni, kada bude branio trofej u Premijer ligi, španski stručnjak imaće još veće ambicije. A za to su mu potrebna pojačanja, pa i zamjena za Vilijama Salibu koji se povrijedio tokom Svjetskog prvenstva.

Po već oprobanom receptu, Arteta planira da u Arsenal dovede fudbalera koji je godinama bio savršeno uklopljen u stil Pepa Gvardiole u Mančester sitiju. Riječ je o Džonu Stounsu (32), engleskom reprezentativcu koji trenutno nema klub. On bi mogao da bude idealno rješenje za odbranu Arsenala, kojoj je potreban još jedan igrač u rotaciji.

Stouns i Arteta su sarađivali dok je španski trener bio pomoć Gvardioli u Mančester sitiju, a sada je već uobičajena praksa da Arsenal dovodi igrač koje njihov menadžer poznaje. Tim su putem ranije išli fudbaleri poput Oleksandra Zinčenka i Gabrijela Žesusa, a sada bi mogao i Džon Stounsa koji je sa "Građanima" osvojio čak 19 trofeja.

Prednost Džona Stounsa je što može da igra na više pozicija u timu - Gvardiola ga je koristio i kao defanzivnog veznog, ali i na bekovskim pozicijama, što je još jedan detalj koji je Arteta ukrao svom nekadašnjem mentoru. Zbog toga neće biti iznenađenje ukoliko Stouns bude veliko ljetno pojačanje tima koji je uz osvojenu Premijer ligu prije nekoliko sedmica igrao i finale Lige šampiona. 

Džon Stouns je ponikao u mlađim kategorijama Barnslija, a davne 2013. godine Everton ga je kupio za 3,5 miliona evra. Tri godine kasnije je za 55,6 miliona evra prešao u Mančester siti, sa kojim je nedavno završio desetogodišnju saradnju. U tom periodu postao je jedan od najtrofejnijih igrača u istoriji kluba.

Defanzivac je u dresu Mančester sitija osvojio šest titula u Premijer ligi, pet trofeja u Liga kupu, tri FA kupa, dva Komjuniti šilda, jednu Ligu šampiona, jedan Superkup Evrope i jedno Svjetsko prvenstvo za klubove. Odigrao je čak 295 zvaničnih utakmica za "Građane", uz 19 golova i devet asistencija. Za reprezentaciju Engleske odigrao je 94 meča, a između ostalog je igrao dva finala na Evropskom prvenstvu i dva polufinala na Mundijalima. 

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