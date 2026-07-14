Osvojio titulu sa Arsenalom, pa otišao u Bešiktaš

Leandro Trosar će karijeru nastaviti u Bešiktašu poslije osvojene titule sa Arsenalom.

Izvor: Harvey Murphy / Zuma Press / Profimedia

Leandro Trosar napušta Arsenal. Poslije odlične sezone i osvojene titule u Premijer ligi riješio je da ode i to u Tursku. Iako je postojalo interesovanje od drugih engleskih timova, odlučio je da promijeni državu i odlazi u Bešiktaš.

"Dogovor između dvije strane je postignut. Arsenal će dobiti 18 miliona evra za obeštećenje, uz dodatna dva miliona kroz klauzule. Sve je dogovoreno prošle nedjelje. Trosar će uskoro u Istanbul na preglede i potpisivanje ugovora", poručio je Fabricio Romano.

⚪️⚫️ BREAKING: Leandro Trossard to Besiktas, here we go! Deal approved right now by Belgian winger.



Arsenal receive €18m plus €2m add-ons as#AFCalready accepted terms last week.



Trossard will be in Istanbul tomorrow night for medical and contract signing.pic.twitter.com/sEOe0XeRbv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)July 13, 2026

Trosar je stigao u Arsenal u januaru 2023. godine za 24 miliona evra iz Brajtona i imao je važnu ulogu u osvajanju titule. U prethodnoj sezoni je na 50 utakmica u svim takmičenjima dao 8 golova, uz 11 asistencija. Od toga je po šest pogodaka i uspješnih dodavanja imao u Premijer ligi.

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(MONDO)