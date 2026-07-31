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Arsenal plaća 90 miliona evra za jednog od najboljih u Engleskoj

Arsenal plaća 90 miliona evra za jednog od najboljih u Engleskoj

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Arsenal se spreman za napad na titulu dovođenjem Bruna Gimaraesa iz Njukasla za 90 miliona evra, čime postaje drugi najskuplji igrač kluba.

arsenal dovodi bruna gimaraesa za 90 miliona evra Izvor: Profimedia

Arsenal sprema kadar za novi napad na titulu u Premijer ligi i nadomak je dovođenja trećeg igrača ovog ljeta. Nakon što je uspio da otkupi Pjera Inkapijea iz Bajer Leverkuzena za 40 miliona evra, kao i da za istu svotu dovede Hristosa Colisa, Arsenal je sada blizu dovođenja i Bruna Gimaraesa.

Čitavog ljeta Arsenal je jurio veznog fudbalera Njukasl junajteda i na kraju je izgleda uspio da ubijedi "svrake" da ga prodaju i to za 90 miliona evra, što će ga učiniti drugim najskupljim igračem u istoriji kluba sa "Emirejtsa". Prvi je i dalje Deklan Rajs, vrijedan 115 miliona.

Bruno Gimaraes je inače već godinama najvažniji igrač Njukasla, postao je i kapiten kluba, a tokom Svetskog prvenstva bio je jedna od retkih svetlih tačaka reprezentacije Brazila. Za četiri i po godine u Premijer ligi odigrao je 153 utakmice i zabeležio je 30 golova i 26 asistencija, a pre svega je bitna njegova pouzdanost na sredini terena.

Očekuje se da zauzme mesto odmah pored Deklana Rajsa i da bude nova "osovina" veznog reda Mikela Artete, pošto je znalo na tom mestu da bude malih problema tokom prethodne sezone.

Šta se dešava s Njukaslom?

Njukasl junajted je prije nekoliko godina došao "pod ruke" Saudijske Arabije i vidjeli smo ogromna ulaganja, ali čini se da projekat polako propada. Prošlog ljeta Njukasl je ostao bez Aleksandera Isaka, dok se egzodus nastavio i ovog, tako da su prije Gimaraesa otišli Entoni Gordon, Stefano Tonali, a sa njima i trener Edi Hau.

Zbog svega ovoga djeluje da bi Njukasl junajted mogao da bude i kandidat za ispadanje iz Premijer lige ukoliko ne bude nekih većih ulaganja.

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Arsenal Vest Hem faul na golmanu
Izvor: BeinSports/Screenshot
Izvor: BeinSports/Screenshot

(MONDO)

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