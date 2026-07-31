Arsenal plaća 90 miliona evra za jednog od najboljih u Engleskoj

Arsenal se spreman za napad na titulu dovođenjem Bruna Gimaraesa iz Njukasla za 90 miliona evra, čime postaje drugi najskuplji igrač kluba.

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Arsenal sprema kadar za novi napad na titulu u Premijer ligi i nadomak je dovođenja trećeg igrača ovog ljeta. Nakon što je uspio da otkupi Pjera Inkapijea iz Bajer Leverkuzena za 40 miliona evra, kao i da za istu svotu dovede Hristosa Colisa, Arsenal je sada blizu dovođenja i Bruna Gimaraesa.

Čitavog ljeta Arsenal je jurio veznog fudbalera Njukasl junajteda i na kraju je izgleda uspio da ubijedi "svrake" da ga prodaju i to za 90 miliona evra, što će ga učiniti drugim najskupljim igračem u istoriji kluba sa "Emirejtsa". Prvi je i dalje Deklan Rajs, vrijedan 115 miliona.

Bruno Gimaraes je inače već godinama najvažniji igrač Njukasla, postao je i kapiten kluba, a tokom Svetskog prvenstva bio je jedna od retkih svetlih tačaka reprezentacije Brazila. Za četiri i po godine u Premijer ligi odigrao je 153 utakmice i zabeležio je 30 golova i 26 asistencija, a pre svega je bitna njegova pouzdanost na sredini terena.

Očekuje se da zauzme mesto odmah pored Deklana Rajsa i da bude nova "osovina" veznog reda Mikela Artete, pošto je znalo na tom mestu da bude malih problema tokom prethodne sezone.

Šta se dešava s Njukaslom?

Njukasl junajted je prije nekoliko godina došao "pod ruke" Saudijske Arabije i vidjeli smo ogromna ulaganja, ali čini se da projekat polako propada. Prošlog ljeta Njukasl je ostao bez Aleksandera Isaka, dok se egzodus nastavio i ovog, tako da su prije Gimaraesa otišli Entoni Gordon, Stefano Tonali, a sa njima i trener Edi Hau.

Zbog svega ovoga djeluje da bi Njukasl junajted mogao da bude i kandidat za ispadanje iz Premijer lige ukoliko ne bude nekih većih ulaganja.

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(MONDO)