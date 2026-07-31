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Puca ljubav Reala i Vinisijusa? Brazilac dobio ultimatum

Puca ljubav Reala i Vinisijusa? Brazilac dobio ultimatum

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Real Madrid riješio je da Vinisijusu da ultimatum - ili će Brazilac prihvatiti ponudu španskog velikana ili može da napusti tim.

real madrid dao ultimatum vinisijusu Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Evropski klubovi polako gube strpljenje za velike zvijezde. Juventus je otpisao Dušana Vlahovića, a kako stvari stoje, sličan scenario čeka i Vinisijusa. Brazilac i "kraljevski klub" već duže vrijeme razgovaraju o produžetku saradnje, ali situacija ne ide u pravcu koji odgovara španskom velikanu. Zbog toga je Real presjekao - Vinisijus ima posljednju priliku, odnosno "uzmi ili ostavi".

Kako javlja Marka, Real je poslao posljednju ponudu Vinisijusu. Čelnici kluba jasno su stavili do znanja da je ovo posljednja prilika da Brazilac ostane u klubu - više neće biti povećanja plate niti bilo kakvih drugih finansijskih ustupaka. Ponuda koja je na stolu Vinisijusu ili ga ostavlja u klubu u kojem je od 2018. godine ili ga vodi u novu sredinu i potpuno novu eru u karijeri.

Jasno je da, u slučaju da Vinisijus odbije ponudu Real Madrida, postoje i drugi klubovi zainteresovani za njegove usluge. Ispred svih se istakao Arsenal, pa bismo uskoro mogli da dobijemo i epilog letnje drame na tržištu. Činjenica da je Vinisijus važan šraf Real Madrida neće promeniti odluku "kraljevskog kluba". Ma koliko bio okosnica tima, situacija je potpuno jasna, a ponuda još jasnija.

Real ovom ponudom želi da očuva platnu stabilnost u svlačionici i to je politika kojom će se klub voditi do kraja pregovora. Očigledno je da narušena harmonija u svlačionici ima veću cijenu od želje da Vinisijus ostane u bijelom dresu. S druge strane, Real Madrid radi na pojačanjima u napadu. Još ranije postalo je poznato da klub navodno želi Dušana Vlahovića, a u međuvremenu su u Madrid stigli Karlos Espilja i Jan Diomande, koji je sposoban da pokrije pozicije oba krila.

Vinisijus je u minuloj sezoni odigrao 53 utakmice, postigao 22 gola i upisao 14 asistencija za Real. U "kraljevskom klubu" je od 2018. godine, sa kojim je dva puta osvojio Ligu šampiona i tri puta bio šampion La Lige.

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

 (MONDO)

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Tagovi

Real Madrid Vinisijus Žunior

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