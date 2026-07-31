Trošiš milijarde, varaš i samo se nagodiš: Smiješna i očekivana kazna za Čelsi

Čelsi je kažnjen sa 10 miliona funti i uslovnom zabranom dovođenja igrača zbog kršenja pravila o transferima. Saznajte više o ovom slučaju.

Izvor: Michael Melia / Michael Melia - B2778 / Avalon / Profimedia

Čelsi se nagodio sa Fudbalskim savezom Engleske (FA) i kažnjen je samo 10 miliona funti, uz uslovnu zabranu dovođenja fudbalera u dva prelazna roka. To ne znači da ne smiju da dovode nove fudbalere, samo da bi to (kobajagi) moglo da im bude uskraćeno u slučaju da ponove isti prestup.

A šta je to uradio Čelsi? Londonski klub bio je pod istragom zbog čak 74 tačke optužnice, iz vremena dok je klub vodio Roman Abramovič. Ruski oligarh bio je primoran da proda klub kada je počeo sukob u Ukrajini, preuzeo ga je američki biznismen Tod Boli koji je počeo da troši još više novca, a onda je odlučio da Čelsi "prijavi sam sebe" kada je utvrđeno da su povrijeđeni pravilnici o saradnji sa fudbalskim agentima pri transferima.

I to je uzeto kao olakšavajuća okolnost u slučaju presude u kojoj se kaže da Čelsi "nije ostvario sportsku prednost" kršeći pravila, tako da je izbjegao i najtežu moguću kaznu - oduzimanje bodova.

Šta je poručio Čelsi?

"Fudbalski klub Čelsi sa zadovoljstvom može da potvrdi da su pravosudni organi FA donijeli konačnu odluku u vezi sa istorijskim regulatornim pitanjima koja je Klub sam prijavio. Prije četiri godine Klub je sam prijavio potencijalna istorijska kršenja pravila svim nadležnim regulatornim tijelima. Nakon tog izvještaja, otvoreno i transparentno smo sarađivali sa svim regulatorima, uključujući dobrovoljno i proaktivno dostavljanje više hiljada dokumenata", dodaje se u saopštenju uz zahvalnost UEFA, Premijer ligi i FA.

"Kao što je ranije objavljeno, postignuti su sporazumi o nagodbi sa Uefom i Premijer ligom u vezi sa istim samoprijavljenim regulatornim pitanjima i temama koje su ovdje razmatrane. Klub sa zadovoljstvom potvrđuje da se, sada kada je proces pred FA završen, svi postupci koji su se vodili protiv Kluba privode kraju".

I dalje se troši nemilice...

Čelsi je ovog ljeta promovisao Ćabija Alonsa za novog trenera, a nastavljeno je ulaganje u tim - iako "plavci" neće igrati Evropu poslije katastrofalnog kraja prethodne sezone.

Ovog ljeta potrošeno je bezmalo 350 miliona evra, uključujući 138 miliona evra za Morgana Rodžersa (Aston Vila). Za 60 miliona evra doveden je i Maksens Lakroa iz Kristal Palasa, pa Marko Palestra (Atalanta) za 57, Đovani Kenda (Sporting) 50, Emanuel Emega (Strazbur) za 25, Dener (Korintijans) za 10...

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