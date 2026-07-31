Nemanju Matića ne zanima ponuda velikana: Srbin ima samo jedan cilj do kraja karijere

Srpski fudbaler Nemanja Matić srećan je u Sasuolu gdje je u ulozi mentora mlađim saigračima.

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Nedavno se pojavila informacija da je iskusni srpski vezista Nemanja Matić na meti Juventusa. Prošlu sezonu je proveo u Sasuolu gdje se nametuo kao lider tima, a upravo je takav tip igrača potreban i "staroj dami", s tim što bi njegov angažman bio i te kako isplativ, s obzirom na to da je na zalasku karijere.

Ipak, Matić je srećan u Sasuolu i trenutno ne razmišlja o drugim opcijama... U svakom slučaju, konkretna ponuda još uvijek nije stigla, a dovođenje u vezu sa jednim od najvećih klubova u Evropi naravno imponuje.

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Matić je zadovoljan trenutnom ulogom u timu i raduje ga što može da pomogne svojim iskustvom mlađim saigračima.

"Osjećam se odlično ovdje i veoma sam srećan. Srećna je i moja porodica takođe i to je veoma važno. Uvijek hoću da pomognem mladim momcima, ovdje sam da prenesem iskustvo i nastaviću to da radim. Srećan sam i mogu da igram nadam se još dvije ili tri godine i što mogu svakog dana da radim sa ovim gospodionom (predsjednikom) Remom Morinijem. Veoma sam ponosan zbog toga", rekao je Nemanja Matić na predstavljanju tima za sezonu 2026/27 i tako otklonio dileme oko budućnosti.

Juventus je sredina u kojoj jako cijene srpske igrače, ali izgleda da ih u novoj sezoni neće biti u sastavu torinskog velikana, pošto su Dušanu Vlahoviću i Filipu Kostiću istekli ugovori.

Karijera Nemanje Matića

Matić je seniorsku karijeru započeo u Kolubari, nakon što nije uspio da dokaže talenat u mlađim kategorijama Zvezde i Partizana. Uslijedio je prelazak u Košice, odakle je izborio transfer karijere i potpisao za engleski Čelsi.

U prvi mah se nije snašao, poslat je na pozajmicu u Vitese, a odatle produžio u Benfiku gdje je odigrao tri sezone. U međuvremenu su promijenili mišljenje u Čelsiju gdje se vratio 2014. godine i ostao sve do 2017. U tom periodu je sa "plavcima" osvojio dvije titule u Premijer ligi. Uslijedila je epizoda u Mančester junajtedu, Romi, Renu, Lionu i na kraju Sasuolu.

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(MONDO)