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Nemanja Matić pred šokantim transferom u 38. godini: Hoće ga jedan od najvećih klubova

Nemanja Matić pred šokantim transferom u 38. godini: Hoće ga jedan od najvećih klubova

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nemanja Matić, bivši reprezentativac Srbije, slobodan je agent i Juventus razmatra njegov transfer u 38. godini kao iskusno rješenje za rotaciju.

Nemanja Matić ide u Juventus Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Bivši reprezentativac Srbije Nemanja Matić napustio je ovog ljeta Sasuolo nakon jako dobre sezone. Nije uspio da postigne dogovor oko novog ugovora tako da je trenutno slobodan agent, a ono što je posebno interesantno je da se za njega raspituje jedan od najvećih svjetskih klubova - Juventus.

Prema informacijama iz Italije, "staroj dami" uopšte ne smetaju godine Nemanje Matića, tako da je i te kako moguće da će ovog ljeta obući dres Juventusa.

Matić je ponuđen Juventusu kao "iskusno i finansijski pristupačno rješenje", naravno ne gledaju ga kao prvotimca, nego igrača za rotaciju, ali bez obzira na sve u 38. godini teško da je očekivao povratak na taj fudbalski nivo. Matićev agent Vlado Lemić razgovarao je na ovu temu sa čelnicima Juventusa, prije svega o dolasku argentinskog golmana Emilijana Martineza iz Aston Vile, kad je iskrsnula i "tema Matić".

Opet Srbi u Juventusu?

Prošle sezone za Juventus igrali su Filip Kostić i Dušan Vlahović, ali su njihovi ugovori istekli i neće biti produženi.

Juventusu se dopala ova ideja, preostaju razgovori sa Lučanom Spaletijem i ostalim čelnicima kluba, kada će biti odlučeno da li je Matić u ovom trenutku dovoljno dobro rješenje. Uostalom, odluka je i na Matiću, pošto ima još nekoliko ponuda.

Nemanja Matić je inače počeo u mlađim kategorijama Zvezde i Partizana, gdje je bio otpisan, pa je preko Jedinstva sa Uba i Kolubare stigao do Slovačke - u redove Košica. Pažnju je privukao kada je otišao u Čelsi davne 2009. godine, gdje se vratio za 25 miliona evra - poslije epizoda u Viteseu i Benfici. Igrao je potom za Mančester junajted, Romu, Ren i Lion, odnosno Sasuolo prošle sezone.

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Tagovi

Nemanja Matić Juventus fudbal transferi

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