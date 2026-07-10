Nemanja Matić, bivši reprezentativac Srbije, slobodan je agent i Juventus razmatra njegov transfer u 38. godini kao iskusno rješenje za rotaciju.

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Bivši reprezentativac Srbije Nemanja Matić napustio je ovog ljeta Sasuolo nakon jako dobre sezone. Nije uspio da postigne dogovor oko novog ugovora tako da je trenutno slobodan agent, a ono što je posebno interesantno je da se za njega raspituje jedan od najvećih svjetskih klubova - Juventus.

Prema informacijama iz Italije, "staroj dami" uopšte ne smetaju godine Nemanje Matića, tako da je i te kako moguće da će ovog ljeta obući dres Juventusa.

Vidi opis Nemanja Matić pred šokantim transferom u 38. godini: Hoće ga jedan od najvećih klubova Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Matić je ponuđen Juventusu kao "iskusno i finansijski pristupačno rješenje", naravno ne gledaju ga kao prvotimca, nego igrača za rotaciju, ali bez obzira na sve u 38. godini teško da je očekivao povratak na taj fudbalski nivo. Matićev agent Vlado Lemić razgovarao je na ovu temu sa čelnicima Juventusa, prije svega o dolasku argentinskog golmana Emilijana Martineza iz Aston Vile, kad je iskrsnula i "tema Matić".

Opet Srbi u Juventusu? Prošle sezone za Juventus igrali su Filip Kostić i Dušan Vlahović, ali su njihovi ugovori istekli i neće biti produženi.

Juventusu se dopala ova ideja, preostaju razgovori sa Lučanom Spaletijem i ostalim čelnicima kluba, kada će biti odlučeno da li je Matić u ovom trenutku dovoljno dobro rješenje. Uostalom, odluka je i na Matiću, pošto ima još nekoliko ponuda.

Nemanja Matić je inače počeo u mlađim kategorijama Zvezde i Partizana, gdje je bio otpisan, pa je preko Jedinstva sa Uba i Kolubare stigao do Slovačke - u redove Košica. Pažnju je privukao kada je otišao u Čelsi davne 2009. godine, gdje se vratio za 25 miliona evra - poslije epizoda u Viteseu i Benfici. Igrao je potom za Mančester junajted, Romu, Ren i Lion, odnosno Sasuolo prošle sezone.

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