"Slava Bogu, majstore počivaj u miru": Nemanja Matić podijelio tužnu vijest

Čuveni srpski internacionalac se na Instagramu povodom smrti fudbalske legende njegovog Vrela, Tomislava Čede Jevtića.

Legendarni srpski fudbaler Nemanja Matić (37) podijelio je na svom Instagram profilu tužnu vijest o smrti fudbalske legende Uba, Tomislava Čede Jevtića. On je preminuo u 70. godini, rođen je i odrastao u Matićevom Vrelu, a emotivno se od njega oprostio FK Jedinstvo Ub, kluba koji godinama i vodi Nemanja Matić.

"U legendu pratimo još jednog ubskog majstora - u 70. godini života, napustio nas je Tomislav Čeda Jevtić", piše u objavi Jedinstva.

Rođen i odrastao u Vrelu gdje fudbal stoji uz rame religiji, od malih nogu je bio licencirani vlasnik driblinga koji su “lomili kičme” bekovima i štoperima, neumoljivi odstranjivač suvišne paučine po ćoškovima fudbalskih golova, fudbaler koji je ostavljao bez daha i svoje i protivničke navijače... Slagali bismo kad bismo rekli i profesionalac od glave do pete, ali je i to bio dio njegovog šarma zbog koga su ga voljeli svi koji su ga bar jednom sreli u životu.

I pred kraj života, kada je njegovo zdravlje bilo već uveliko narušeno, nije ga napuštala toplota u očima i dobrota po kojoj će ga Ubljani jednako pamtiti kao i po njegovom vanvremenskom talentu.

"Ogroman dio igračke karijere poklonio je svom Jedinstvu, klicali su mu i na Školarcu, Čučugama, Crljenima, Kladovu, na Korzici... a po kačenju kopački o klin, trenirao je Radnik, Zimpu, Čučuge, Brezovicu, Sovljak... FK Jedinstvo će se od svog Čede oprostiti u srijedu 08.04. na Komemoraciji u ubskom Domu kulture u 9h, istog dana je i sahrana legendarnog fudbalera (opelo počinje u 13h), a supruzi Nadi i sinovima Ozrenu i Miletu sa porodicama upućujemo izraze najdubljeg saučešća", piše u oproštaju Jedinstva sa Uba.

