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Ogroman posao Arsenala: Da li je Hristos kockica koja je nedostajala na Emirejtsu?

Ogroman posao Arsenala: Da li je Hristos kockica koja je nedostajala na Emirejtsu?

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Arsenal je doveo grčkog reprezentativca Hristosa Colisa za 40 miliona evra. Da li će on biti ključna figura na lijevom krilu i pomoći timu u Ligi šampiona?

Hristos Colis u Arsenalu Izvor: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia

Arsenal je prošle sezone osvojio Premijer ligu, ali nije uspio da se domogne pehara Lige šampiona. Zaustavljen je u finalu protiv Pari Sen Žermena i utisak je da je nešto ipak falilo ekipi Mikela Artete da izađe na kraj sa "svecima". Pretpostavka je da je to igrač na lijevom krilu, kakav će praviti razliku protiv onih najboljih ekipa.

Zbog toga je Arsenal odlučio da kupi grčkog reprezentativca Hristosa Colisa iz Klub Briža koga je platio nevjerovatnih 40 miliona evra, a mladi fudbaler potpisao je ugovor sve do 2031. godine.

Koga mijenja Colis?

Prethodne sezone najviše vremena na lijevom krilu proveo je Leandro Trosar, reprezentativac Belgije. Iako je odigrao sjajnu sezonu, navijači Arsenala tražili su "zvučnije ime". To je bio i signal Trosaru da prihvati ponudu iz Bešiktaša, gdje ga čeka ogroman ugovor, a sigurno i veće poštovanje za ono što radi.

Takođe, u Arsenalu već neko vrijeme čekaju da konačno proigra i Gabrijel Martineli, a vidjećemo šta će konkurencija u vidu Colisa kod njega uraditi - da li će uticati da igra bolje ili će izgubiti motivaciju.

Colis (24) je inače promijenio dosta klubova u dosadašnjem dijelu karijere, ali ništa što je uradio u PAOK-u, Fortuni Diseldorf, Noriču i Tventeu nije govorilo da će praviti razliku i u Ligi šampiona u dresu Klub Briža. Tako je prošle sezone imao 22 gola i 29 asistencija na 52 utakmice, dok je posebno opasan iz prekida. A znamo koliko je to važno Arsenalu.

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00:33
Glupost Đanluiđija Donarume
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

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Arsenal Premijer liga

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