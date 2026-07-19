Pogledajte svih 10 golova sa najvećeg cirkusa Mundijala: Englezi gazili, onda se probudio strašni Mbape

Engleska je na kraju osvojila treće mjesto na Svjetskom prvenstvu u meču na kome je dala Francuskoj čak četiri gola. Deset pogodaka, dosta komičnih situacija i dokaz da ovaj meč niko ne želi da igra.
Nevjerovatan meč za treće mesto na Svjetskom prvenstvu smo gledali. Prvo su se svi akteri žalili da ne žele da ga igraju, a onda smo vidjeli čak deset golova. Odbrana nije bilo, na momente je to zaista izgledalo kao rekreativna utakmica i na kraju je Engleska pobijedila 6:4 (4:0).
Meč je bio skoro pa gotov u prvom poluvremenu pošto je prvo Deklan Rajs uspio da postigne pogodak sa distance golom sa 16 metara kada je bio potpuno sam i nebranjen. Zadnja linija Francuske je spavala pa je Saka dao gol već u 11. minutu, ali je bio u malom ofsajdu, međutim već u 18. minutu bilo je 2:0 kada je Ezri Konsa pobjegao Rabiou i poslije kornera pogodio za 2:0.
Na 3:0 povisio je Bukajo Saka koji je sa svoje polovine terena trčao u kontri sa Markusom Rašfordom i na kraju pogodio na nebranjenu mrežu. Do poluvremena je bilo 4:0 pošto se Saka prošetao kroz odbranu rivala i rutinski savladao Menjona.
Kada su u drugom poluvremenu istrčale ekipe na teren napravio je čak četiri izmene Didije Dešan i konačno se na terenu pojavila i Francuska. Prvo je Kilijan Mbape pogodio za 4:1 ćim se izašlo na teren na asistenciju Olisea, a zatim je poslije serije šansi na krilu uletio Bredli Barkola i dao gol za 4:2.
Potpuno novi meč smo imali nakon pogotka Mbapea iz srca 16 metara u 67. minutu. Ipak Englezi se nisu dali i kada je djelovalo da tonu i oni su pogodili. Napravljen je penal na Džedu Spensu i Saka je pogodio sa penala za 5:3.
Na kraju smo u nadoknadi vremena vidjeli još dva pogotka. Prvo je Usman Dembele zalomio u 16 i poslao loptu u suprotni ugao gola Dina Hendersona, a na kraju je Džud Belingem svojim sedmim pogotkom na prvenstvu stavio tačku na ovaj meč u 98. minutu. Uživajte u pogocima: