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Pogledajte svih 10 golova sa najvećeg cirkusa Mundijala: Englezi gazili, onda se probudio strašni Mbape

Pogledajte svih 10 golova sa najvećeg cirkusa Mundijala: Englezi gazili, onda se probudio strašni Mbape

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Engleska je na kraju osvojila treće mjesto na Svjetskom prvenstvu u meču na kome je dala Francuskoj čak četiri gola. Deset pogodaka, dosta komičnih situacija i dokaz da ovaj meč niko ne želi da igra.

Svih 10 golova sa utakmice Engleska - Francuska Izvor: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Nevjerovatan meč za treće mesto na Svjetskom prvenstvu smo gledali. Prvo su se svi akteri žalili da ne žele da ga igraju, a onda smo vidjeli čak deset golova. Odbrana nije bilo, na momente je to zaista izgledalo kao rekreativna utakmica i na kraju je Engleska pobijedila 6:4 (4:0).

Meč je bio skoro pa gotov u prvom poluvremenu pošto je prvo Deklan Rajs uspio da postigne pogodak sa distance golom sa 16 metara kada je bio potpuno sam i nebranjen. Zadnja linija Francuske je spavala pa je Saka dao gol već u 11. minutu, ali je bio u malom ofsajdu, međutim već u 18. minutu bilo je 2:0 kada je Ezri Konsa pobjegao Rabiou i poslije kornera pogodio za 2:0.

Na 3:0 povisio je Bukajo Saka koji je sa svoje polovine terena trčao u kontri sa Markusom Rašfordom i na kraju pogodio na nebranjenu mrežu. Do poluvremena je bilo 4:0 pošto se Saka prošetao kroz odbranu rivala i rutinski savladao Menjona.

Kada su u drugom poluvremenu istrčale ekipe na teren napravio je čak četiri izmene Didije Dešan i konačno se na terenu pojavila i Francuska. Prvo je Kilijan Mbape pogodio za 4:1 ćim se izašlo na teren na asistenciju Olisea, a zatim je poslije serije šansi na krilu uletio Bredli Barkola i dao gol za 4:2.

Potpuno novi meč smo imali nakon pogotka Mbapea iz srca 16 metara u 67. minutu. Ipak Englezi se nisu dali i kada je djelovalo da tonu i oni su pogodili. Napravljen je penal na Džedu Spensu i Saka je pogodio sa penala za 5:3.

Na kraju smo u nadoknadi vremena vidjeli još dva pogotka. Prvo je Usman Dembele zalomio u 16 i poslao loptu u suprotni ugao gola Dina Hendersona, a na kraju je Džud Belingem svojim sedmim pogotkom na prvenstvu stavio tačku na ovaj meč u 98. minutu. Uživajte u pogocima:

Francuska - Engleska golovi
Izvor: Youtube/RTS

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