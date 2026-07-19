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Francuz bolji od Pelea: Olise oborio rekord za koji se mislilo da je vječan, a sad će još jedan

Francuz bolji od Pelea: Olise oborio rekord za koji se mislilo da je vječan, a sad će još jedan

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Majkl Olise je oborio rekord po broju asistencija na jednom Svjetskom prvenstvu koji je postavio Pele još davne 1970. godine.

Olise postavio rekord sa sedam asistencija na Mundijalu Izvor: Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Majkl Olise je iskoristio spektakl koji smo gledali na meču za treće mjesto na Mundijalu i ušao u istoriju. Francuski vezista prestigao je Pelea i postao igrač sa najviše asistencija na jednom svjetskom prvenstvu.

Do sada je taj rekord držao Pele sa Mundijala 1970. godine kada je asistirao šest puta, dok su po pet asistencija imali Robert Gadoha 1974. kao igrač Poljske, Nijemac Pjer Litbarski 1982. zatim Dijego Armando Maradona 1986. i Tomas Hesler 1994.

Kako je pao Peleov rekord?

Sada je sa sedam asistencija na ovom prvenstvu to prestigao Majkl Olise. On je u grupnoj fazi asistirao Kilijanu Mbapeu za golove protiv Senegala i Iraka i dodao je Usmanu Dembeleu za jedan od pogodaka u meču sa Iračanima.

Zatim je u šesnaestini finala dodao do Bredlija Barkole za drugi goč Francuske protiv Švedske, a onda i Kilijanu Mbapeu za treći. Sada je prvo dodao do Mbapea za 4:1 na startu drugog poluvremena, a onda i u 66. minutu kada se zakovalo i bilo je 4:3.

Nije ni čudo što može da obori svjetski rekord

Osim rekorda po broju asistencija na jednom Svjetskom prvenstvu Majkl Olise bi mogao da obori još jedan rekord, a to je onaj po visini transfera. Momak koji se skromno probijao kroz Reding i Kristal Palas sada je na meti Real Madrida i "kraljevski klub" je spreman da plati koliko god Bajern želi da ga dovede i upari sa Kilijanom Mbapeom i u klubu.

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Tagovi

Majkl Olise fudbal Pele Mundijal 2026

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