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Zvižduci kakve svijet još nije čuo: Na finalu Svjetskog prvenstva u fudbalu nastao opšti haos zbog Trampa

Zvižduci kakve svijet još nije čuo: Na finalu Svjetskog prvenstva u fudbalu nastao opšti haos zbog Trampa

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Zvižduci za Donalda Trampa obilježili su finale Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Tramp izviždan na finalu Svjetskog prvenstva Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Španija je osvojila Svjetsko prvenstvo 2026. godine, ali finale na stadionu MetLife u Nju Džerziju obilježili su i glasni zvižduci upućeni američkom predsjedniku Donaldu Trampu. Navijači Argentine i Španije izviždali su Trampa kada se njegovo lice nakratko pojavilo na velikim ekranima, odmah nakon što je Dženifer Hadson izvela himnu. Tramp je potom lično uručio trofej pobjednicima, a zvižduci su se čuli i tom prilikom.

Trampa, koji je utakmicu pratio iz svečane lože u društvu Melanije Tramp, kamere su prikazale još nekoliko puta tokom susreta. Negativne reakcije publike na sportskim događajima za njega nisu novost. Osim na UFC priredbama i golf turnirima iz serije PGA Tour, na većini velikih sportskih takmičenja publika ga redovno dočekuje negodovanjem.

Trampovo miješanje u prvenstvo ranije se odrazilo i na američku reprezentaciju. Nakon što je glavni napadač Folarin Balogun dobio crveni karton uoči ključne utakmice osmine finala protiv Belgije, Tramp je lično intervenisao. Njegov poziv predsjedniku FIFA-e Đaniju Infantinu doveo je do poništavanja kartona.

Međutim, umjesto da pomogne timu, ta odluka unijela je nervozu u redove američke reprezentacije. Selekcija SAD odigrala je jednu od najlošijih utakmica na turniru i eliminisana je poslije teškog poraza od Belgije rezultatom 4:1.

Dodjela trofeja i političke veze

Mnogi su ovu situaciju uporedili sa Trampovim pojavljivanjem na četvrtoj utakmici finala NBA lige, kada su Njujork Niksi izgubili jedinu utakmicu u seriji protiv San Antonio Sparsa. I na toj utakmici publika ga je izviždala.

Uprkos reakcijama sa tribina, Tramp je pobjednicima Svjetskog prvenstva lično uručio trofej. To mu nije prvi put u svijetu fudbala. Prošle godine predao je trofej Svjetskog klupskog prvenstva igračima Čelsija. Tada su članovi londonskog kluba, uključujući zvijezdu Kola Palmera, djelovali zbunjeno njegovim prisustvom, ali je riječ o protokolarnoj odluci na koju sportisti ne mogu da utiču.

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Donald Tramp upropastio dodelu prvaka sveta
Izvor: RTS
Izvor: RTS

(Index/MONDO)

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