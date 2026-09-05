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Turska htjela Tijanu Bošković, otac otkrio detalje: "Prezivali bismo se Boškoglu"

Turska htjela Tijanu Bošković, otac otkrio detalje: "Prezivali bismo se Boškoglu"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Otac najbolje srpske odbojkašice Tijane Bošković otkrio je da je reprezentacija Turske imala ambicije da njegovu ćerku dovede u tim.

Turska htjela da za Tijana Bošković igra za njih Izvor: RUNGROJ YONGRIT/EPA

Reprezentacija Srbije i reprezentacija Turske će odmjeriti snage u polufinalu Evropskog prvenstva u odbojci, a srpske djevojke na terenu će predvoditi najbolja na svijetu - Tijana Bošković. Slika je možda mogla da bude drugačija, da je porodica sjajne odbojkašice riješila da odabere drugu stranu... da prihvati poziv koji se, istini za volju, teško odbija.

Tijana Bošković je još kao dijete imala priliku da pređe u Galatasaraj, a to ne bi značilo samo nov klub, već i nov život. "Shvatio sam da je već postalo ozbiljno, morala bi da mijenja prezime prema turskom zakonu. Prezivali bismo se Boškoglu, ili tako nešto", rekao je otac Tijane Bošković Ljupko u emisiji "Prvi red" na K1 televiziji.

Tijana Bošković je danas najbolja odbojkašica svijeta, sa Vakifbankom je postala i šampionka, ali je na sve to bila spremna samo pod uslovom da je srpska zastava pored njenog imena. Tako je sa reprezentacijom Srbije osvojila dvije medalje na svjetskom prvenstvu, a tu su bila i dva evropska zlata (2017. i 2023), dva srebra 2021. i 2023, ali i bronza 2015. Nije izostala ni medalja sa Igara, pošto je Srbija stigla do srebra 2016, odnosno bronze 2020.

Fudbal je bio interesantniji od odbojke

Osim anegdote o reprezentaciji Turske, otac Tijane Bošković se prisjetio i trenutaka iz djetinjstva sad najbolje odbojkašice svijeta. Bila je daleko od mirne djevojčice, prisjeća se.

"Uh, bila je baksuz kad je bila mala, što bismo mi rekli. Tukla se i igrala non-stop sa muškarcima. Ima jedna scena kada je već bila reprezentativka u mlađim kategorijama BiH. Prolazim ja, idem u kafić blizu škole, djeca rade fizičko i ja čujem njen glas. Tu ima oko stotinu djece, dječaci igraju fudbal, djevojčice odbojku. Ja je tražim sa djevojčicama, nema je. Kad ona - igra fudbal sa muškarcima! Kaže da joj je fudbal bio interesantniji, iako je već igrala odbojku", otkrio je.

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Tijana Bošković Odbojka

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