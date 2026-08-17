Dres Tijane Bošković prodan na licitaciji, prihod ide u humanitarne svrhe!

Sjajan gest srpske odbojkašice iz Bileće, ali i kupca iz Njujorka.

Izvor: Srna

Potpisani dres jedne od najboljih svjetskih odbojkašica Tijane Bošković prodan je na licitaciji za 2.000 evra, a iznos je uplaćen Udruženju roditelja i prijatelja djece i omladine sa poteškoćama u razvoju "Vedar osmijeh" iz njene rodne Bileće.

Dajana Aleksić iz Zavičajnog kluba Bilećana u Srbiji, izjavila je Srni da je dres kupila žena iz Smedereva koja živi u NJujorku, a veliki je poštovalac čuvene Bilećanke.

"Ona je učinila divan gest - uplatila je i više nego što je izlicitirano `Vedrom osmijehu`", rekla je Aleksićeva.

Ona je dodala da će dres sa brojem 18, u kojem se Boškovićeva proslavila, biti uramljen, zaštićen staklom i lično uručen porodici u Smederevu.

Aleksićeva je naglasila da Udruženje "Vedar osmijeh" okuplja oko 60 štićenika, kojima će novac mnogo značiti.

Istakla je i da proslavljena odbojkašica konstantno pomaže Bileću, te je i sama "Vedrom osmijehu" prije nekoliko godina uručila dragocjenu donaciju u novcu.

"Nedavno su u Bileći licitirane Tijanine patike, tako da ovo nije prva akcija kojom je pomogla `Vedar osmijeh`. Ona pomaže mnoga druga udruženja i pojedince u Bileći", rekla je Aleksićeva.

Aleksićeva je podsjetila da je u Bileći aktivan Odbojkaški klub Hercegovac, iz kojeg je Tijana Bošković počela svoj put ka svjetskom vrhu.