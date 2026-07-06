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Važna vijest za Srbiju: Maja Ognjenović i Tijana Bošković igraju u Beogradu

Važna vijest za Srbiju: Maja Ognjenović i Tijana Bošković igraju u Beogradu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Maja Ognjenović i Tijana Bošković igraće za Srbiju u Beogradu, potvrđeno je. Pripreme za Ligu nacija počinju sa mečevima protiv Bugarske i drugih ekipa.

Tijana Bošković i Maja Ognjenović će igrati za Srbiju u Ligi nacija Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Nedjeljama unazad nagađalo se da li će Srbija u najjačem sastavu igrati Ligu nacija u "Beogradskoj areni", a sada je stigla potvrda da će Maja Ognjenović i Tijana Bošković biti u timu Zorana Terzića.

Selektor je danas saopštio spisak igračica na koje će računati za mečeve protiv Bugarske (8. jul), Francuske (9. jul), Njemačke (11. jul) i Holandije (12. jul), a najvažnije je da će moći da se osloni na dvije najbolje igračice koje nisu igrale tokom prethodnog turnira Lige nacija.

Na spisku su sljedeće igračice:

  • Tehničari: Maja Ognjenović, Slađana Mirković i Marija Miljević
  • Korektori: Tijana Bošković, Vanja Bukilić i Anja Zubić
  • Libera: Aleksandra Jegdić i Bojana Gočanin
  • Blokeri: Hena Kurtagić, Minja Osmajić, Maša Kirov i Ljubica Milojević
  • Primači: Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Branka Tica, Nina Čajić i Nađa Antonović

Podsjetimo, Srbija će u Beogradskoj Areni u okviru treće sedmice igrati protiv Bugarske (srijeda, 8. jul, 20.00), Francuske (četvrtak, 9. jul, 20.00), Nemačke (subota, 11. jul, 20.00) i Holandije (nedjelja, 12. jul, 20.00).

Seniorke Srbije u interkontinentalnom dijelu Lige nacija 2026. neće igrati protiv Brazila, Turske, Češke, Ukrajine i Kanade.

Plasman na Finalni turnir, koji će se odigrati od 22. do 26. jula u Makau, u Kini, pored domaćina izboriće još 7 reprezentacija. Takmičenje će početi od četvrtfinala. Utakmice Lige nacija 2026. direktno prenosi TV Arena Sport.

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Tagovi

Tijana Bošković Maja Ognjenović Odbojka Liga nacija

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