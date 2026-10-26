Ovo je put Srbije ka tituli prvaka svijeta: Pakleni žrijeb vodi na Tursku i Rusiju

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije saznala je protivnike u grupi G na Svjetskom kupu 2027. godine: Kanada, Ukrajina i Kamerun.

Izvor: Dušan Milenković / ATA images

Ženska seniorska reprezentacija Srbije igraće u G grupi XXI Svjetskog kupa 2027. (nekadašnje Svjetsko prvenstvo) sa Kanadom, Ukrajinom i Kamerunom, odlučeno je u ponedjeljak žrijebom u Los Anđelesu u Kaliforniji. Ono što zabrinjava je da Srbija već u četvrtfinalu "ukršta" sa grupom u kojoj je prvak Evrope, Turska, kao i Francuska, Dominikanska Republika i Egipat.

Ako naš tim bude prvi u grupi, igraće u osmini finala protiv drugoplasiranog iz Grupe B, u kojoj su Brazil, Češka, Kenija i Južna Koreja. Pobjeda u tom meču mogla bi da nas spoji u četvrtfinalu sa Turskom. U istom dijelu "kostura" su i Ruskinje, potencijalne rivalke našeg tima u polufinalu, koje se vraćaju na najveću scenu poslije dugogodišnje suspenzije zbog rata u Ukrajini.

Pogledajte cijeli "kostur":

Gdje se sve igra Svjetsko prvenstvo za odbojkašice?

Izvor: FIVB

XXI Svjetski kup 2027. (nekadašnje svjetsko prvenstvo) u konkurenciji odbojkašica odigraće se od 20. avgusta do 5. septembra, a gradovi domaćini su Montreal (Bel centar) i Kvebek siti (Videotron centar) u Kanadi, i Omaha (CHI arena) – Nebraska, Orlando (Kia centar) – Florida i Anahajm (Honda centar) – Kalifornija, u SAD.

U Montrealu, Kvebek sitiju, Omahi i Orlandu će se igrati utakmice grupne faze, kao i mečevi osmine finala, dok će Anahajm biti domaćin četvrtfinala, polufinala i utakmica za medalje, finala i meča za treće mjesto.

Poslije 3 odigrana meča, plasman u osminu finala izboriće po 2 selekcije iz svake grupe, a zatim će se igrati četvrtfinalni mečevi, polufinale, meč za treće mjesto i finale.

U osmini finala reprezentacije će igrati po sistemu A – H, B – G, C – F i D – E. Svjetski prvak će za 17 dana takmičenja odigrati 7 utakmica.

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