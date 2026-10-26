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Nije Tijana Bošković, a trenutno joj nema ravne: Srpkinja najbolja igračica u Turskoj

Nije Tijana Bošković, a trenutno joj nema ravne: Srpkinja najbolja igračica u Turskoj

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Vanja Ivanović, najbolja primačica servisa u Turskoj, briljira u Vakifbanku sa 62 posto usphešnosti.

Srpska odbojkašica Vanja Ivanović najbolja u Turskoj Izvor: MN PRESS

Srpska odbojkašica Vanja Ivanović (22) sjajno je započela novu epizodu u karijeri i već poslije pet kola pokazala koliko može da znači svom timu. Reprezentativka Srbije trenutno je najbolja primačica servisa u turskoj Sultanlar ligi, a statistika potvrđuje da se izuzetno brzo uklopila u novu sredinu.

Ovog ljeta Ivanovićeva je pojačala Vakifbank, jedan od najvećih evropskih odbojkaških klubova, a na startu sezone uspjela je da se izdvoji u veoma jakoj konkurenciji. Sa čak 62 odsto pozitivnog prijema, zauzima prvo mjesto na listi najboljih igračica u ovom segmentu igre.

Iza srpske odbojkašice ostale su brojne kvalitetne rivalke. Buse Sonsirma Kajadžan nalazi se na drugoj poziciji sa 56 odsto uspješnosti, dok Polina Šemanova i Ajča Ajkač imaju po 55 procenata. Među pet najboljih je i Ilkin Ajdin, koja je ostvarila 54 odsto pozitivnog prijema.

Ovakav učinak posebno dobija na značaju ako se uzme u obzir da je Vanji ovo prva sezona u dresu Vakifbanka. Dolazak u Istanbul predstavljao je novi izazov za srpsku reprezentativku, ali je već na samom početku pokazala da može da se nametne i bude važan dio ekipe koja u svako takmičenje ulazi sa najvišim ambicijama.

Odličan početak ima i njen klub. Vakifbank je poslije pet odigranih utakmica i dalje neporažen, uz maksimalnih pet pobjeda, pa Ivanovićeva ima dodatni razlog za zadovoljstvo zbog početka nove sezone u Turskoj.

Vanju čeka i reprezentacija

Ženska seniorska reprezentacija Srbije igraće u G grupi XXI Svjetskog kupa 2027. (nekadašnje Svjetsko prvenstvo) sa Kanadom, Ukrajinom i Kamerunom, odlučeno je u ponedjeljak žrijebom u Los Anđelesu u Kaliforniji. Ono što zabrinjava je da Srbija već u četvrtfinalu "ukršta" sa grupom u kojoj je prvak Evrope, Turska, kao i Francuska, Dominikanska Republika i Egipat.

Ako srpski tim bude prvi u grupi, igraće u osmini finala protiv drugoplasiranog iz Grupe B, u kojoj su Brazil, Češka, Kenija i Južna Koreja. Pobjeda u tom meču mogla bi da ga spoji u četvrtfinalu sa Turskom. U istom dijelu "kostura" su i Ruskinje, potencijalne rivalke srpskog tima u polufinalu, koje se vraćaju na najveću scenu poslije dugogodišnje suspenzije zbog rata u Ukrajini.

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Tagovi

Vanja Ivanović Odbojka odbojkašice

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