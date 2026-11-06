125 metara ispod zemlje pada odluka: Srpska odbojka čeka vijesti iz Vjeličke

Žrijeb za Svjetski kup u odbojci 2027. održaće se 125 metara ispod zemlje, u rudniku soli Vjelička, gdje će Srbija saznati svog protivnika.

Izvor: JANEK SKARZYNSKI / AFP / Profimedia

Svjetska odbojkaška federacija (FIVB) saopštila je da će se žreb za XXII Svjetski kup 2027. (nekadašnje Svjetsko prvenstvo u odbojci) u konkurenciji odbojkaša održati u četvrtak, 3. decembra u rudniku soli Vjelička. Satnica će nešto kasnije biti zvanično potvrđena.

U pitanju je mjesto 12 km jugoistočno od Krakova u kome će Srbija saznati svoju sudbinu, odnosno s kim će najbolji srpski odbojkaši igrati na Svjetskom kupu koji se održava naredne godine od 10. do 26. septembra.

Plasman na Svjetski kup su izborili Poljska, organizator, Italija, svjetski prvak, Francuska, Finska, Slovenija, Japan, Iran, Koreja, SAD, Kanada, Kuba, Tunis, Kamerun, Alžir, Brazil, Argentina, Čile, Bugarska, Njemačka, Ukrajina, Belgija, Turska, Srbija, Češka, Grčka, Rumunija, Holandija, Meksiko, Portoriko, Danska, Egipat i Estonija, na osnovu FIVB rang liste od 29. septembra.

Mečevi će se igrati u Krakovu (Tauron arena), Gdanjsku (Ergo arena), Katovicama (dvorana Spodek), Lođu (Atlas arena) i Olštinu (dvorana Uranija). Krakov će biti domaćin polufinala i utakmica za medalje.

Sa SP u Poljskoj plasman na OI 2028. će obezbijediti 3 reprezentacije koje se do tog trenutka nisu kvalifikovale.

Šta je rudnik soli Vjelička?

Žrijeb će biti održan 125 metara ispod nivoa zemlje, u čuvenom rudniku soli Vjelička. Eksploatacija soli počela je još u 13. vijeku. Jedan je od najstarijih rudnika soli u Evropi i pod zaštitom je Uneska od 1978. godine. Prostire se na devet nivoa, do dubine od 327 metara, a ima više od 240 kilometara podzemnih hodnika i oko 2.350 komora.

Posebno je poznata kapela svete Kinge, u potpunosti ukrašena skulpturama i reljefima od soli. Eksploatacija je završena 1996. godine, a rudnik je danas velika turistička atrakcija.

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