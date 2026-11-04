Nikola Grbić otkriva zašto je napustio Srbiju i kako je postao uspješan selektor Poljske, osvajajući medalje na svakom turniru. Da li bi se vratio na srpsku klupu?

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Srpski odbojkaš i trener Nikola Grbić napravio je ove jeseni novo čudo sa reprezentacijom Poljske, koju je odveo do desete vezane medalje u četiri godine. Na svakom turniru na kome je vodio Poljsku osvojio je medalju, ovoga puta dodao je kolekciji novo zlato - sa Evropskog prvenstva u Italiji. I svaki put kada se to dogodi, ne možemo da se zapitamo - zašto Grbić ne donosi Srbiji medalje, kao što je to činio kao igrač?

Nažalost, Srbija ga se vjerovatno lako odrekla, iako je sa "orlovima" osvojio tri medalje (zlato i srebro u Svjetskoj ligi, pa bronzu na Evropskom prvenstvu), ali ga je izostanak plasmana na Olimpijske igre 2020. godine u Tokiju koštao posla. Sada je poslije dužeg vremena progovorio na tu temu.

Zašto je Grbić napustio Srbiju?

Vidi opis Nikola Grbić: "Čekali su da me sklone iz Srbije, ovo prvi put pričam" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: ANTONIO SCORZA / AFP / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

"Uživao sam u radu sa momcima, mislim da je taj dio priče nešto što me držalo, uz želju da se usavršavam, jer sam bio dobar igrač, ali nisam imao trenerskog iskustva. Imao sam bezrezervnu podršku jednog, jedinog i neponovljivog Aleksandra Boričića. Ona se donekle nastavila u vrijeme Nenada Golijanina, mada za tih sedam mjeseci, koliko je bio predsjednik Saveza, nisam dobio nijednu platu. Kada je došao novi predsjednik rečeno mi je 'Ne priznajemo stare dugove, a nemaš ni potpisan ugovor'", ispričao je Nikola Grbić za TV Arena Sport.

"Osjećao sam da se otprilike čeka momenat da budem sklonjen. Nisam dosad pričao o tome, po medijima, jer sam uvijek bio za to da se prljav veš pere kod kuće. Ja znam istinu o jednom od najtežih momenata u mojoj karijeri. I jako malo ljudi oko mene", naveo je Grbić i dodao: "Možda je sve baš tako trebalo da se desi, da me iskreira ovakvog kakav sam sada. Otišao sam na drugu stranu, lijepo mi je sa Poljskom".

Za čim žali Grbić?

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"Uvijek je lako biti general poslije bitke i povezati niti unazad, kada znaš šta se desilo i naknadno otkriješ stvari koje nisi znao da tada postoje. Bilo je teških, groznih i napetih momenata, ali apsolutno ništa ne bih mijenjao, što se tiče samog posla, jer sam svaku odluku 100 puta promislio prije donošenja. U odnosu na raspoložive informacije. Vjerovatno sam zbog svega toga postao ovo što jesam, kao trener i kao čovjek. Drugačije bih napravio samo neke stvari vezane za porodicu, ali to je već privatna priča", rekao je Grbić.

Upitan da li bi se vratio na klupu Srbije, s kojom se svi nadamo da nije završio, Grbić je ukazao da ima još dvije godine saradnje s Poljskom u kojoj su mu sve dali.

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"Imam još dvije godine ugovora sa Poljacima, rekoh već da mi je lijepo biti im selektor, ali nismo još razgovarali i diskutovali o produžetku saradnje. Što se tiče Srbije, postoji velika šansa da se vratim jednog dana, ako se poklope stvari. Puno njih, da bi to imalo smisla. Ne treba mi ništa na tacni, nemam listu želja, ne moram da letim biznis klasom... Samo nisam više trener u izgradnji. Znam šta hoću i na šta nikako ne pristajem. Jednostavno, potrebno je da rukovodstvo Saveza bude u istoj liniji sa mojim razmišljanjima, ciljevima i pravcem. A, onda da stoji iza dogovora", naglašava legendarni Nikola Grbić.

Kakva je budućnost srpske odbojke?

Vidi opis Nikola Grbić: "Čekali su da me sklone iz Srbije, ovo prvi put pričam" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Emmi Korhonen/LEHTIKUVA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Emmi Korhonen/LEHTIKUVA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Nedavno je Srbija zabilježila najslabiji plasman na evropskim prvenstvima u 21. vijeku poslije eliminacije u osmini finala ovog turnira. Grbić smatra da je srpska odbojka u problemu.

"Ne znam da li imate dovoljno vremena za priču... Kompleksan je problem, jer se ne svodi na sve manje stanovništva u Srbiji i manjak zainteresovane djece. Takođe, Savez mora da ima viziju, plan i strategiju, da ulaže u to za šta se opredijeli i strpljivo (sa)čeka rezultate. Međutim, mi kao narod, generalno, želimo da večeras uložimo nešto novca a već ujutro postanemo milioneri", zaključio je Grbić.