Nikola Grbić: "Upisao sam Harvard sa 53 godine, objasniću vam zašto"

Saznajte kako je slavni odbojkaš i trener Nikola Grbić odlučio da studira na Harvardu i šta ga motiviše da se usavršava iako je u šestoj deceniji.

Izvor: YouTube/IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy

Slavni srpski odbojkaš i trener Nikola Grbić poslije osvajanja Evropskog prvenstva sa Poljskom nije imao vremena za predah. Imao je prvo medijske obaveze u Poljskoj, potom je otputovao u Italiju gdje živi njegova porodica koju nije vidio tri nedjelje, međutim ni tu nije mogao mnogo da se zadrži.

Nikola Grbić je trenutno u Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno Bostonu, gdje pohađa studije na Harvardu, kako je to nedavno otkrio predsjednik Odbojkaškog saveza Poljske Sebastijan Šviderski. Na putu za Boston, Grbić je i sam prvi put potvrdio da je upisao kurs na Harvardu i da je to odluka koju je donio uprkos tome što je u ozbiljnim godinama, sada su mu 53, pošto je shvatio da čovjek nikada ne treba da prestane da uči i da se razvija.

Šta Nikola Grbić studira na Harvardu?

Izvor: AKUB PIASECKI / CYFRASPORT / Newspix.pl / Profimedia

"U pitanju je kurs pod nazivom 'Leadership development' (Razvojno liderstvo) na Harvardu", rekao je Grbić za poljski "Sport" i dodao:

"Naravno, nije to kurs samo o biznisu, nije da želim da budem biznismen ha-ha. Riječ je o razvoju liderskih sposobnosti: kako donositi odluke, koja pitanja postavljati. To je generalno korisno u radu sa ljudima. Mislim da bi moglo da mi pomogne da postanem bolji lider".

Zašto je Grbić upisao kurs na Harvardu?

Kako je ispričao, Grbiću je preporuku napisao njegov prijatelj Jovan Protić. Na odgovor je čekao nekoliko mjeseci i jedan je od 134 osobe iz cijelog svijeta, jedini predstavnik iz svijeta sporta - mnogi su iz oblasti vještačke inteligencije, marketinga, bankarstva...

"Počeo sam 15. jula, a završiću ga krajem januara. Dva puta moram da dođem tamo i provedem po dvije nedjelje. Ideja nije bila samo moja. Moj prijatelj Jovan Protić, koji radi u medijima, pozvao me je i želio da uradi intervju sa mnom tokom jednog od susreta sa različitim kompanijama iz Poljske. Razgovarali smo o tome kakav sam lider i kako organizujem tim. Pomenuo mi je da je i sam pohađao kurs na Harvardu - tako je sve počelo", rekao je Grbić.

"Jedan moj prijatelj, koji radi na Stanfordu, rekao mi je da bi to moglo da bude zanimljivo i tim ljudima, jer se svakodnevno ne susreću sa ljudima koji mogu da im ponude tako drugačiju perspektivu. Kada sam držao predavanja za kompanije - između ostalih za PepsiCo i General Electric - moglo je da se primijeti da su mnoge stvari slične i u sportu i u biznisu. Radi se sa ljudima kojima treba obezbijediti najbolje moguće uslove da bi njihov tim ili kompanija napredovali. To je povezano i sa jednim od pitanja iz ankete koju sam popunjavao prije kursa - šta ja mogu da ponudim grupi sa kojom ću učiti", dodao je Grbić koji je vidio i da mu ovaj kurs pomaže i u trenerskoj karijeri koja je već sada nevjerovatna.

Nikola Grbić sam plaća svoje studije

Izvor: BORYS GOGULSKI / CYFRASPORT / imago sportfotodienst / Profimedia

Iako je mogao da traži od Odbojkaškog saveza Poljske da mu izađe u susret i plati usavršavanje, Nikola Grbić odlučio je da sve bude iz njegovog džepa.

"Nikola Grbić je čovjek potpuno posvećen samorazvoju. Malo ljudi zna da studira i to prilično težak smjer na Harvardu", otkrio je predsjednik Saveza Šviderski i dodao:

"To je čovjek koji želi da napreduje, koji ne gleda samo iz perspektive terena i sporta, već i iz perspektive mentaliteta, odnosa prema igraču i izgradnje tog igrača".

"Dobijam pitanja jer kao njegov poslodavac moram da popunjavam formulare. Pitanja su veoma teška, tako da i ja nešto naučim. Nije stipendista - sam plaća studije. Iz svog džepa. Ulaže u razvoj i veoma nam je drago zbog toga", naglasio je on.

Nikola Grbić je selektor Poljske od 2022. godine i sa njom je osvojio deset medalja - na deset takmičenja koliko ih je vodio. Imaju dva zlata sa EP (2023. i sada 2026. godine), kao i tri zlata iz Lige nacija (i dvije bronze), pa zatim još srebro i bronzu sa Svjetskog prvenstva, a tu je i srebro sa Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine. Nada se zlatu u Los Anđelesu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!