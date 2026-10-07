Saznajte kako je slavni odbojkaš i trener Nikola Grbić odlučio da studira na Harvardu i šta ga motiviše da se usavršava iako je u šestoj deceniji.
Slavni srpski odbojkaš i trener Nikola Grbić poslije osvajanja Evropskog prvenstva sa Poljskom nije imao vremena za predah. Imao je prvo medijske obaveze u Poljskoj, potom je otputovao u Italiju gdje živi njegova porodica koju nije vidio tri nedjelje, međutim ni tu nije mogao mnogo da se zadrži.
Nikola Grbić je trenutno u Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno Bostonu, gdje pohađa studije na Harvardu, kako je to nedavno otkrio predsjednik Odbojkaškog saveza Poljske Sebastijan Šviderski. Na putu za Boston, Grbić je i sam prvi put potvrdio da je upisao kurs na Harvardu i da je to odluka koju je donio uprkos tome što je u ozbiljnim godinama, sada su mu 53, pošto je shvatio da čovjek nikada ne treba da prestane da uči i da se razvija.
Šta Nikola Grbić studira na Harvardu?Izvor: AKUB PIASECKI / CYFRASPORT / Newspix.pl / Profimedia
"U pitanju je kurs pod nazivom 'Leadership development' (Razvojno liderstvo) na Harvardu", rekao je Grbić za poljski "Sport" i dodao:
"Naravno, nije to kurs samo o biznisu, nije da želim da budem biznismen ha-ha. Riječ je o razvoju liderskih sposobnosti: kako donositi odluke, koja pitanja postavljati. To je generalno korisno u radu sa ljudima. Mislim da bi moglo da mi pomogne da postanem bolji lider".
Zašto je Grbić upisao kurs na Harvardu?
Nikola Grbić: "Upisao sam Harvard sa 53 godine, objasniću vam zašto"
Kako je ispričao, Grbiću je preporuku napisao njegov prijatelj Jovan Protić. Na odgovor je čekao nekoliko mjeseci i jedan je od 134 osobe iz cijelog svijeta, jedini predstavnik iz svijeta sporta - mnogi su iz oblasti vještačke inteligencije, marketinga, bankarstva...
"Počeo sam 15. jula, a završiću ga krajem januara. Dva puta moram da dođem tamo i provedem po dvije nedjelje. Ideja nije bila samo moja. Moj prijatelj Jovan Protić, koji radi u medijima, pozvao me je i želio da uradi intervju sa mnom tokom jednog od susreta sa različitim kompanijama iz Poljske. Razgovarali smo o tome kakav sam lider i kako organizujem tim. Pomenuo mi je da je i sam pohađao kurs na Harvardu - tako je sve počelo", rekao je Grbić.
"Jedan moj prijatelj, koji radi na Stanfordu, rekao mi je da bi to moglo da bude zanimljivo i tim ljudima, jer se svakodnevno ne susreću sa ljudima koji mogu da im ponude tako drugačiju perspektivu. Kada sam držao predavanja za kompanije - između ostalih za PepsiCo i General Electric - moglo je da se primijeti da su mnoge stvari slične i u sportu i u biznisu. Radi se sa ljudima kojima treba obezbijediti najbolje moguće uslove da bi njihov tim ili kompanija napredovali. To je povezano i sa jednim od pitanja iz ankete koju sam popunjavao prije kursa - šta ja mogu da ponudim grupi sa kojom ću učiti", dodao je Grbić koji je vidio i da mu ovaj kurs pomaže i u trenerskoj karijeri koja je već sada nevjerovatna.
Nikola Grbić sam plaća svoje studijeIzvor: BORYS GOGULSKI / CYFRASPORT / imago sportfotodienst / Profimedia
Iako je mogao da traži od Odbojkaškog saveza Poljske da mu izađe u susret i plati usavršavanje, Nikola Grbić odlučio je da sve bude iz njegovog džepa.
"Nikola Grbić je čovjek potpuno posvećen samorazvoju. Malo ljudi zna da studira i to prilično težak smjer na Harvardu", otkrio je predsjednik Saveza Šviderski i dodao:
"To je čovjek koji želi da napreduje, koji ne gleda samo iz perspektive terena i sporta, već i iz perspektive mentaliteta, odnosa prema igraču i izgradnje tog igrača".
"Dobijam pitanja jer kao njegov poslodavac moram da popunjavam formulare. Pitanja su veoma teška, tako da i ja nešto naučim. Nije stipendista - sam plaća studije. Iz svog džepa. Ulaže u razvoj i veoma nam je drago zbog toga", naglasio je on.
Nikola Grbić je selektor Poljske od 2022. godine i sa njom je osvojio deset medalja - na deset takmičenja koliko ih je vodio. Imaju dva zlata sa EP (2023. i sada 2026. godine), kao i tri zlata iz Lige nacija (i dvije bronze), pa zatim još srebro i bronzu sa Svjetskog prvenstva, a tu je i srebro sa Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine. Nada se zlatu u Los Anđelesu.
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