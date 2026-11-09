Nikola Grbić: "Zapitao bih se na mjestu čelnika"

Nikola Grbić upozorava na katastrofalan takmičarski kalendar u odbojci i potrebu za odmorom igrača kako bi se smanjile povrede. Ima važnu poruku za čelnike klubova i međunarodnu federaciju.

Izvor: Lukasz Laskowski / Newspix.pl / Profimedia

Legenda srpske i svjetske odbojke Nikola Grbić (53) javno je ukazao na katastrofalan takmičarski kalendar u svom sportu. Selektor odbojkaša Poljske apeluje dramatično da je neophodno dopustiti igračima šansu da se odmore, a ne samo da igraju naizmjenično za klubove i reprezentaciju.

"Predloženi kalendar nije povoljan, u njemu se nalazi mnogo stvari koje će samo pogoršati situaciju igrača, posebno onih koji nastupaju za nacionalne timove. Po mom mišljenju, mnoge odluke FIVB-a su diktirane željom za ostvarivanjem profita. Naravno, razumijem namjeru da se sport promoviše, ali je pitanje po koju cijenu?", kazao je Grbić u intervjuu za najstariji poljski sportski dnevni list "Sportski pregled" ("Przeglad Sportowy").

Srpski stručnjak apeluje da se pronađe ravnoteža, jer će u suprotnom već rekordni broj povreda biti samo još veći.

"Nisam protivnik te ideje, međutim, moramo u svemu ovome da nađemo balans, jer nikada prije ovoliko najboljih igrača na svijetu nije bilo povrijeđeno. Što je više utakmica, takve situacije će se dešavati sve češće. Ako ne damo odbojkašima priliku da se odmore, treneri, savezi i sami klubovi naći će se u teškoj situaciji. Smatram da će rezultat biti drugačiji od onog koji predviđa FIVB. Čelnici svjetske federacije očekuju da ekipe na svaki turnir dolaze u najjačim sastavima, ali sa ovakvim kalendarom to neće biti moguće. Samo se nadam da će FIVB to shvatiti, jer ovo značajno opterećuje igrače".

Imao je i Grbić savjet za čelnike klubova u kojima rade njegove kolege selektori i treneri.

"Da sam na mjestu klupskih čelnika, zapitao bih se da li da angažujem trenera koji spaja funkcije, jer će usred ligaške sezone trener morati na mjesec i po dana da pređe da radi u nacionalnom timu. Kako to uskladiti? Ovaj novi kalendar komplikuje situaciju na različitim nivoima. Razumijem ideju FIVB-a, ali sam pristalica konsultacija i diskusije o njenim dobrim i lošim stranama. Ako ga čelnici FIVB-a sprovedu u djelo bez ikakve debate, to će stvoriti mnogo problema".

Podsjetimo, Grbić je ove godine osvojio drugu titulu šampiona Evrope sa reprezentacijom Poljske, koju je vodio i do olimpijske bronze u Parizu, svjetskog srebra i svjetske bronze, kao i do tri titule Lige nacija.

(MONDO)