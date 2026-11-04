Finkinje prejake i u revanšu protiv Borca! Trener Fajfera čestitao Banjalučankama na dobroj igri!

Banjalučanke poražene u Finskoj u revanšu protiv Fajfer Kusama.

Izvor: MONDO

Odbojkašice Borca završile su nastup u CEV Čelendž kupu nakon što su poražene i u revanšu protiv ekipe Fajfer Kusamo.

Finska ekipa slavila je sa 3:0 u setovima – 25:21, 25:15, 25:12 i tako još jednim maksimalnim trijumfom izborila plasman u naredni krug.

Vrlo brzo Fajfer je prelomio prvi set, sve je bilo jasno nakon 18:7, iako su Banjalučanke u finišu donijele malu neizvjesnost – 25:21.

Iako je Borac poveo na startu drugog seta Finkinje su brzo uzvratile i dobile ovaj set sa 25:15, a treći još lakše.

Fajfer Kusamo u drugom kolu CEV Čelendž kupa igraće protiv ekipe Eš Fefingen iz Švajcarske, dok Banjalučanke završavaju svoj prvi istorijski nastup u Evropi.

Izvor: PROMO/ŽOK Borac

"Mislim prije svega da će ovo biti veliko iskustvo za naš tim i da ćemo poslije ovoga igrati puno bolje našu ligu, što nam je negdje i cilj. Ekipa Kusama, vidi se da su dosta cure iskusnije. Mislim da je najgore od svega što smo ušle loše u utakmicu i na trenutke smo se vratile, ali jednostavno nismo mogle da stignemo. Prvi set, eto uzele smo 21 poen, što je najviše dosad, jer kući nismo prešle 18, tako da mislim da nam je to neka dodatna motivacija. Kasnije jednostavno možda nas je i umor sa puta stigao, ali svakako jedno prelijepo iskustvo. Žao nam je što nismo pružile više, da igramo možda i taj zlatni set, ali dobro, dogodine možda bude, nikad se ne zna“, rekla je poslije meča odbojkašica Bvorca Tina Kolobatrić.

Ona i njene saigračice dale su svoj maksimum, odigrale hrabro, a poslije meča pohvalio ih je i protivnički trener Andrea Karasi.

"Mislim da je Borac odigrao veoma dobro za gostovanje, tako da sam zadovoljan utakmicom. Bio je ovo dobar izazov i za nas, a znate, nije uvijek očigledno da ćete pobijediti. Zato mi je drago što je moj tim dobro reagovao. Borac je igrao veoma dobro uzevši u obzir da je bio gost, čestitke na nastupu“, rekao je trener Fajfer Kusama.