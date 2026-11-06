Ivan Miljković o srpskoj odbojci: "Znam šinko, ali cifre ne lažu"

Ivan Miljković analizira trenutnu situaciju u srpskoj odbojci i naglašava važnost razvoja mladih sportista.

Izvor: YouTube/Screeenshot/NOVA S

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspjela da napravi dobar rezultat na nedavno održanom Evropskom prvenstvu u Italiji i vratila se kući već poslije osmine finala. Tamo ju je zaustavila Slovenija, i tu je doživjela debakl (3:0), što je najslabiji rezultat u 21. vijeku.

Kako dalje i šta dalje? Izvjesno je da George Krecu ostaje na klupi Srbije, zamolio je za strpljenje da bi rezultati došli, ali se postavlja pitanje da li bi neke stvari mogle da se mijenjaju kada je u pitanju sistem. O tome je govorio Ivan Miljković.

"Srbija ima šampione na svakom koraku"

Izvor: MN PRESS

"Dolazimo do situacije kao u onom crtanom filmu: Znam šinko, ali cifre ne lažu", nasmijao se Ivan Miljković na tešku temu tokom gostovanja na "Sport Klubu":

"Očigledno je da rezultati ne pokazuju ono što su posljednjih dvadesetak godina, ali opet nije uspjeh srpskog sporta i odbojke samo donošenje medalja, nego i to liko smo djece uspjeli da uvučemo u sport, to je valjda uspjeh i svakog regiona. Lijepo je imati nacionalni trenažni centar u Beogradu, ali da li znači nekome iz Subotice, Dimitrovgrada ili s juga Srbije?", rekao je Ivan Miljković otvorivši dosta tema.

"Da vidimo kako da se djeca bave sportom u drugim dijelovima Srbije, treba napraviti razliku između djece i profesionalnog sporta, gdje smo, kako smo? Ne može reprezentacija imati uspjeha ako klubovi nisu na visokom nivou ako treneri nisu dobro školovani, ako nemamo medicinsku zaštitu i podršku, dok takođe tu niti ni zlatna generacija iz Sidneja da pomaže i govori kako da se djeca zainteresuju za sport. Ne nedostaje Srbiji šampiona, imamo ih na svakom koraku".

Političke promjene u Srbiji

Studentska lista pobijedila je na nedavno održanim parlamentarnim izborima i najavila je već krupne promjene u srpskom sportu, prije svega od najranijeg uzrasta, manje s osvrtom na profesionalni. Šta na tu temu kaže Miljković?

"Da li će donijeti napredak, vjerujem da će promijeniti neke stvari, dovešće se brojne stvari u pitanje kako se radilo do sada, ali vjerujem da u svakom sportu postoje ljudi koji su doživjeli sport na visokom nivou i koji će probati da se stvari postave na pravi način i da iz svega toga krenemo, da znamo na čemu su. Onda da vidimo cilj i strategija. Mi to nemamo", rekao je Miljković i dodao da samo treba biti strpljiv, ništa se ne mijenja preko noći.

Gdje je i šta radi Ivan Miljković?

Poslije uspješne odbojkaške karijere, kao jedan od najboljih korektora svijeta, Ivan Miljković uplovio je u preduzetničke vode, odnosno trenutno radi u oblasti finansija i bankarstva. Pomaže sportistima da se lakše nađu u tom svijetu nakon karijera, a na tu temu nedavno je objavio i knjigu "Prvaci na terenu, šampioni u finansijama".

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