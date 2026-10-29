Vaterpolo klub Spartak pokreće inicijativu za spas srpskog vaterpola, tražeći nezavisno rukovodstvo i reforme sistema takmičenja.

Izvor: MN PRESS

Vaterpolo klub Spartak Patent Co je na društvenim mrežama predstavio "inicijativu za spas srpskog vaterpola". U saopštenju koje se proteže na nekoliko fotografija u Instagram objavi, klub sa sjevera Srbije koji igra u Prvoj regionalnoj ligi, postoji pet konkretnih prijedloga koji bi doveli do promjena.

"Obraćamo vam se povodom stanja u kome se danas nalazi srpski vaterpolo. Sport koji je decenijama bio ponos naše zemlje suočen je sa ozbiljnom krizom upravljanja. Više ne smijemo da ćutimo - sve mora da se mijenja, pa i savez koji je promijenio samo ime i grb. Vaterpolo je brend Srbije i naše nacionalno blago. Generacije reprezentativaca donosile su medalje sa najvećih takmičenja, a naši klubovi iznedrili su igrače i trenere koje ceni cijeli svijet. To nasljeđe ne pripada jednom rukovodstvu, već svima nama: igračima, trenerima, klubovima, roditeljima i djeci koja tek ulaze u bazen", navodi se na početku saopštenja.

Vidi opis Inicijativa za spas srpskog vaterpola: "Sve mora da se mijenja, želimo nezavisnu instituciju" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Nažalost, reprezentativci i klubovi su u prethodnom periodu bili ponižavani od strane rukovodstva Saveza. Umjesto da štiti one koji nose ovaj sport, Savez je postao izvor pritiska i nepovjerenja. Potrebne su korjenite, a ne kozmetičke promjene. Zato pokrećemo inicijativu. Želimo da zajedno gradimo instituciju koja će biti nezavisna, cijeniti stručnost i raditi u interesu djece i omladine u svim gradovima i klubovima, a ne u interesu pojedinaca."

Koje promjene je predložio Vaterpolo klub Spartak?

Vaterpolo klub Spartak je predložio promjene u oblasti upravljanja Savezom, sistema takmičenja, položaja igrača i klubova, razvoja struke i statusa vaterpola kao sporta.

Novo rukovodstvo i nezavisan Savez

Ostavka ili smjena aktuelnog, nelegitimnog rukovodstva. To je prvi preduslov svake promjene. Bez novog početka na vrhu nijedna reforma neće imati kredibilitet.

Najstručniji ljudi na svim pozicijama, uz širok konsenzus. Funkcije u Savezu moraju se dodjeljivati prema znanju, rezultatima i ugledu u vaterpolu, a ne prema političkoj ili ličnoj pripadnosti.

Stručni savjet. Posebnu pažnju treba posvetiti formiranju Stručnog savjeta od najeminentnijih ljudi u svjetskom vaterpolu. Savjet će testirati put razvoja u narednom periodu i davati nezavisne preporuke rukovodstvu.

Reforma sistema takmičenja

Sistem takmičenja po uzoru na evropske zemlje. Kvalitetnije i ujednačenije lige, jasan i stabilan kalendar i više kvalitetnih utakmica za sve nas.

Liga za mlađe kategorije po uzoru na Mađarsku. Mlađe kategorije moraju imati redovna i kvalitetna takmičenja tokom cijele sezone. One su temelj svakog budućeg uspjeha reprezentacije.

Zaštita igrača i podrška klubovima

Zaštita igrača od klubova koji ne isplaćuju primanja. Savez mora imati jasne mehanizme koji štite igrače. Danas igrači ne mogu da žive od vaterpola, a mnogi talenti zbog toga napuštaju sport.

Budžet za pomoć klubovima. Vaterpolo je jedan od najtežih sportova, a klubovi ga održavaju uz ogromna odricanja. Potreban je budžet iz kog će klubovi dobijati podršku, kako bi se od vaterpola moglo živjeti.

Razvoj struke

Edukacija trenera, domaća i međunarodna. Redovni seminari, usavršavanja i razmjena iskustva sa vodećim stručnjacima iz svijeta.

Praćenje trendova, modernizacija i profesionalizam. Savremene metode treninga, rada sa mladima i upravljanja klubovima moraju postati standard, a ne izuzetak.

Vaterpolo kao sport od nacionalnog interesa

Status sporta od nacionalnog interesa. Vaterpolo mora da ima status sporta od nacionalnog interesa u pravom smislu te riječi. Taj status sa sobom povlači korjenite promjene i obavezu države da sistemski ulaže u njegov razvoj.

Obavezna obuka plivanja. Svako dijete u Srbiji treba da nauči da pliva kroz obaveznu obuku u okviru školskog sistema. To je pitanje zdravlja i bezbjednosti djece, ali i prvi korak ka vaterpolu.

Uključivanje škola. Saradnja klubova i škola, školska vaterpolo takmičenja i programi koji djecu dovode u bazen.

Ulaganje u infrastrukturu. Izgradnja i obnova bazena u svim većim gradovima, sa terminima dostupnim klubovima i školama tokom cijele godine.

Slobodan savez

"Naš cilj je slobodan Savez: Savez koji nikad više neće biti politizovan, već stručan i profesionalan. Savez treba da služi vaterpolu, a ne obrnuto. Ako ikad iko pokuša nekog da omalovaži, bilo igrača, trenera ili klub, svi moramo čvrsto stati iza njega i zajedno se oduprijeti pritiscima. Samo jedinstvom možemo garantovati da se ono što se dešavalo više ne ponovi", dodaje se.

Spartak je pozvao klubove da se priključe inicijativi – tako što će se izjasniti i potom organizovati sastanak predsjednika klubova radi usaglašavanja konačnog prijedloga.

"Ne želimo da se vraćamo u prošlost, želimo da gledamo u budućnost. Ipak, moramo biti iskreni: ćutanje velikana i klubova po pitanju naše reprezentacije ostaće crna mrlja. Na nama je da učinimo sve da se to više nikad ne ponovi. Svaki klub treba da shvati da je ovo slobodna zemlja i da svako ima pravo da iskaže svoje mišljenje. Ćutanje nas je dovelo do ovog stanja, a otvoren i hrabar razgovor može nas izvesti iz njega. Vjerujemo da srpski vaterpolo zaslužuje bolje i da to zajedno možemo ostvariti", zaključuje Spartak.

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Pogledajte 01:14:27 Priča za medalju: Anja Spasojević (Pešić) Izvor: MONDO Izvor: MONDO

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