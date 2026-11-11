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Barselona našla bizaran način da uzme novac od navijače: Naplaćuje urne na stadionu posluhe smrti

Barselona našla bizaran način da uzme novac od navijače: Naplaćuje urne na stadionu posluhe smrti

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Barselona je izgleda našla novo rješenje kako da zaradi dodatni novac zbog svih finansijskih problema.

Barselona prodaje mjesta za urne na stadionu Izvor: Meng Dingbo / Xinhua News / Profimedia

Barselona ima velike finansijske probleme i to nije tajna. Muče se da izađu iz dugova, pa su tako našli način da zarade dodatni novac od navijača i to na dosta bizaran način. U sklopu proširenja stadiona "Kamp Nou" će postaviti poseban prostor na kom će se naći urne preminulih navijača.

Prodavaće posebna mjesta na dijelu "Memorijal" i prema informacijama koje stižu iz Španije tu će se naći 26.000 mjesta za urne. Odnosno, toliko će biti "kaseta za urne" koje će po određenoj cijeni moći navijači da kupe i da počivaju na stadionu voljenog kluba.

Određene su i cijene po kojima će navijači moći da kupe mjesta za urne...

  • Za 10 godina - 2.490 evra
  • Za 25 godina - 4.990 evra
  • Za 50 godina - 5.990 evra

Uz spomenutu cijenu će se naplaćivati i održavanje od 70 evra godišnje. Očekuje se da će otvaranje da bude krajem 2027. godine.

"Znate, kada je moj deda preminuo"

Ideju o memorijalu na tom delu stadiona imala je Marija Elena Fort, koja je jedna od potpredsjednica u klubu.

"Znate, kada je moj deda preminuo rekao je da bi htio da bude sahranjen pored stadiona, kako bi mogao da čuje golove i u životu poslije smrti. Mnogi navijači imaju slične snove", rekla je Marija.

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Tagovi

FK Barselona fudbal urne

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