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Hansi Flik presjekao: Poslije 171 utakmice u Barseloni tjera velikog talenta

Hansi Flik presjekao: Poslije 171 utakmice u Barseloni tjera velikog talenta

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Trener Barselone Hansi Flik neće više da čeka i sada je riješio da su dani Alehandra Baldea u Barseloni odbrojani.

Gotovo je, Hansi Flik neće više da trpi Alehandra Baldea. NEkadašnji veliki talenat La Masije i repr Izvor: Spada/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hansi Flik neće više da trpi Alehandra Baldea. Nekadašnji veliki talenat La Masije i reprezentativac Španije je zbog povreda usporio sa razvojem, a sada je potpuno izgubio mesto u timu. Odigrao je samo 88 minuta ove sezone i u januaru ide.

Desni spoljni Žoao Kanselo je za sada prva opcija na lijevom boku pošto desno igraju ili Ćavi Espart ili Žul Kunde, a sada je Hansi Flik rešio da pruži mladom Brajanu Farinasu šansu i tako potpuno odstrani Baldea. 

Kako navode španski mediji za Baldea ipak ima interesovanja velikih klubova, pa se tako za njega raspituju Mančester junajted i Mančester siti. Do sada je odigrao čak 171 utakmicu za klub i imao 21 asistenciju i dao je tri gola, ali deluje da mu je sada došao kraj u Kataloniji.

Nova Barsa Hansija Flika

Flik je napravio pravu revoluciju u Barseloni pa recimo sada Hamza Abdelkarin, Džesi Bisivu i Ćavi Espart odjednom dobijaju šansu. Lamin Jamal je već jedan od najboljih igrača na svijetu, a Pau Kubarsi među najboljim štoperima, dok redovno igraju igrači poput Marka Bernala i Fermina Lopeza, pa tako Barsleona zapravo ima samo nekoliko igrača preko 30 godina u sastavu i od toga - dva golmana.

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Tagovi

Hansi Flik FK Barselona fudbal

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