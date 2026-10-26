Barseloni poraz od Reala nije jedina teška vijest: Mjesecima neće igrati njen važan igrač

Fudbaler Barselone Ćavi Espart pauziraće sedam nedjelja zbog povrede skočnog zgloba desne noge, saopštio je klub.

Izvor: Josep LAGO / AFP / Profimedia

Fudbaler Barselone Ćavi Espart pauziraće sedam nedjelja zbog povrede skočnog zgloba desne noge, saopštio je danas šampion Španije.

Ćavi Espart se povrijedio u nedjeljnom porazu Barselone kod kuće od Reala (1:2) u najvećem derbiju španskog fudbala.

"Testovi su potvrdili da je Ćavi Espart zadobio povredu u desnom skočnom zglobu kao posljedicu traumatskog sudara sa protivničkim igračem tokom utakmice protiv Reala. Procijenjeno vrijeme oporavka je približno sedam nedjelja", stoji u objavi Barselone.

Povreda Esparta je novi udarac za Barselonu jer su van stroja i Dani Olmo, Andreas Kristensen, Žil Kunde i Erik Garsija. Katalonci će sljedeći meč igrati protiv Alavesa 31. oktobra.

Ćavi Espart (19) je talentovani lijevi bek Barselone kojem je trener Hansi Flik promijenio poziciju i postavio ga na desnog beka protiv Reala u toj ulozi se povrijedio. Ove sezone odigrao je devet utakmica i po dva gola dao i namjestio.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!