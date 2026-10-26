Barseloni poraz od Reala nije jedina teška vijest: Mjesecima neće igrati njen važan igrač

Fudbaler Barselone Ćavi Espart pauziraće sedam nedjelja zbog povrede skočnog zgloba desne noge, saopštio je klub.
Fudbaler Barselone Ćavi Espart pauziraće sedam nedjelja zbog povrede skočnog zgloba desne noge, saopštio je danas šampion Španije.
Ćavi Espart se povrijedio u nedjeljnom porazu Barselone kod kuće od Reala (1:2) u najvećem derbiju španskog fudbala.
"Testovi su potvrdili da je Ćavi Espart zadobio povredu u desnom skočnom zglobu kao posljedicu traumatskog sudara sa protivničkim igračem tokom utakmice protiv Reala. Procijenjeno vrijeme oporavka je približno sedam nedjelja", stoji u objavi Barselone.
Povreda Esparta je novi udarac za Barselonu jer su van stroja i Dani Olmo, Andreas Kristensen, Žil Kunde i Erik Garsija. Katalonci će sljedeći meč igrati protiv Alavesa 31. oktobra.
Ćavi Espart (19) je talentovani lijevi bek Barselone kojem je trener Hansi Flik promijenio poziciju i postavio ga na desnog beka protiv Reala u toj ulozi se povrijedio. Ove sezone odigrao je devet utakmica i po dva gola dao i namjestio.
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